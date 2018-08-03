Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında Bursa'da kurulacak yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi yatırımına verilecek desteğin şartları belli oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Bursa'da kurulacak yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'da belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde proje bazlı olarak desteklenecek.

Yatırımın süresi, başlangıç tarihi 28 Mayıs 2018'den itibaren 5 yıl olarak öngörüldü. Yatırımın planlanan sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek.

Ürün çeşitlendirme amacıyla yapılacak yatırımda, öngörülen sabit yatırım tutarı 1 milyar 240 milyon lira, öngörülen ilave istihdam 314 kişi, öngörülen nitelikli personel sayısı da 14 olarak belirlendi. Yatırım kapsamında, yılda 7 milyon adet yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretilmesi hedefleniyor.