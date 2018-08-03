FİNANS

Yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör için "süper teşvik" şartları

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 10:26 | Son Güncelleme

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Bursa'da kurulacak yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi için 1 milyar 240 milyon liralık yatırım yapılacak ve 314 kişilik ilave istihdam yaratılacak - Söz konusu yatırım için 10 yıla kadar 100 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'si oranında enerji desteği verilecek

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında Bursa'da kurulacak yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi yatırımına verilecek desteğin şartları belli oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Bursa'da kurulacak yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'da belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde proje bazlı olarak desteklenecek.

Yatırımın süresi, başlangıç tarihi 28 Mayıs 2018'den itibaren 5 yıl olarak öngörüldü. Yatırımın planlanan sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek.

Ürün çeşitlendirme amacıyla yapılacak yatırımda, öngörülen sabit yatırım tutarı 1 milyar 240 milyon lira, öngörülen ilave istihdam 314 kişi, öngörülen nitelikli personel sayısı da 14 olarak belirlendi. Yatırım kapsamında, yılda 7 milyon adet yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretilmesi hedefleniyor.

Yatırıma, katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti sağlanacak. Vergi indirim oranı yüzde 100 ve yatırıma katkı oranı yüzde 95 olmak üzere kurumlar vergisi indirimi (Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100) imkanı tanınacak. Ayrıca, 10 yıl gelir vergisi stopajı desteği, 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, azami 20 milyon liralık nitelikli personel desteği verilecek.

Söz konusu yatırım için 10 yıla kadar 100 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'si oranında enerji desteği sağlanacak.

Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak.

Enerji desteği uygulamasıyla ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından yayımlanacak tebliğle belirlenecek.

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