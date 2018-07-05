Yeni Nesil Yüksek Lisans Programları Yeditepe Üniversitesi'nde

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, 2018-2019 akademik yılında, yeni nesil yüksek lisans programlarından Veri Bilimi ve Sürdürülebilir Yapılı Çevre programlarında öğrenci kabul edecek.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, hızla dijitalleşen dünyada veri depolama ve analizi de bambaşka boyut kazanıyor. Yakın geçmişte büyük depolara sığdırmakta zorlandığımız dosyalar-veriler, artık küçücük bir disk içinde cebimizde ya da bulut’ta bizden yalnızca bir tık uzakta. Dünyanın bu yönde gelişimi yeni öğrenme alanları doğururken yine bu alanda çalışan bilim insanlarına olan ihtiyacı artırıyor.

Yeditepe Üniversitesi'nin, bu alandaki bilim adamı ihtiyacını karşılamak amacıyla Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açtığı Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı, 2018 - 2019 akademik yılında öğrenci almaya başlayacak. Disiplinlerarası çalışmaların yürütüleceği programa tüm dallardan lisans diploması olan adaylar başvuruda bulunabilecek. Tezsiz seçeneğiyle açılan program, ileri ki dönemlerde tezli seçeneğiyle de eğitime devam edecek.