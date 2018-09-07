Yeni Nissan Leaf, Polonya ile Japonya arasında 16 bin km kat etti

İSTANBUL (AA) - Nissan Leaf, çevre dostu seyahatin mümkün olduğunu göstermek amacıyla başlatılan #NoTraceExpedition projesi kapsamında Polonya'dan Japonya'ya 16 bin kilometre yol kat etti. Nissan'dan yapılan açıklamaya göre, Polonyalı kutup kaşifi ve maceraperest Marek Kaminski, yolculuk boyunca kullandığı yüzde 100 elektrikli Nissan Leaf ile Polonya ve Japonya arasındaki yolculuğunda 8 ülkeden geçti. Avrupa'nın en çok satan elektrikli aracı yeni Nissan Leaf ile #NoTraceExpedition (#SıfırSeyahatİzi) kapsamında yola çıkan Polonyalı kutup kaşifi ve maceraperest Marek Kaminski, 16 bin kilometrelik yolculuğun ardından Japonya'ya ulaştı. Marek Kaminski'nin 60 gün süren çevre dostu gezisi Zakopane, Polonya'da başladı. Farklı sürüş koşullarında gerçekleşen zorlu yolculuk, iki kıta boyunca sırasıyla; Litvanya, Beyaz Rusya, Rusya, Moğolistan, Çin, Güney Kore ve Japonya olmak üzere 8 ülkeyi kapsadı. Elektrikli otomobille sıfır emisyonlu seyahatin mümkün olduğunu gözler önüne seren #NoTraceExpedition yolculuğu, çevreye zarar vermeden dünyanın bir ucundan diğerine seyahat etmek isteyen gezginlere örnek teşkil ediyor.

Daha önce aynı yıl içerisinde Kuzey ve Güney Kutuplarına yürüyen Marek Kaminski, bu maceralarının yanı sıra yüzde 100 elektrikli otomobille yapmış olduğu bu keşif ile de büyük bir ilke imza attı. Marek Kaminski'nin macerası boyunca Moğolistan'daki toprak yollar kadar Rusya'daki bazı yaratıcı şarj çözümleri de akılda kalan notlardan bazıları. Yüzde 100 elektrikli yeni Leaf, Nissan Intelligent Mobility vizyonunun öncü modeli olarak öne çıkıyor. Yeni Nissan Leaf tamamen elektrikli güç ve aktarma organının heyecan uyandıran ivmelenme ve çevresel performans, dinamik bir dış tasarım ve gelişmiş sürüş destek teknolojilerini kullanıma sunuyor. Kapasitesi arttırılan 40 kilowatt saatlik bataryalar Avrupa'nın yeni WLTP emisyon standardına uygun olarak yapılan ölçümlerde karma sürüş döngüsünde 270 kilometre menzil sunuyor. Sıfır egzoz emisyonu üreten Yeni Nissan Leaf, sürüşü daha kolay ve keyifli hale getirmek üzere Nissan e-Pedal ve yarı otonom sürüş sistemi ProPILOT da dahil bir dizi özellik sunuyor.