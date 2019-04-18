FİNANS

"Yeni pazarlar için önemli adımlar atıldı"

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 11:41 | Son Güncelleme

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin: - "Fuar süresince firmalarımız başta İtalya olmak üzere Avrupa ve Amerika'dan çok önemli alıcılar ile birebir görüşme yaptı. Yapılan ticari bağlantılarla yeni pazarlar için önemli adımlar atıldı"

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Türk tekstilinin dünya pazarlarındaki payını artırma çalışmaları kapsamında, İtalya'daki International Observatory Fuarı'na ticaret heyeti gönderdi.

UTİB'den yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Como kentinde 15-17 Nisan'da dünyanın en prestijli ev tekstili fuarı Proposte ile eş zamanlı gerçekleşen International Observatory Fuarı'na, Sektörel Ticaret Heyeti düzenlendi.

Gezi kapsamında UTİB, Türk firmalarını önemli yabancı alım heyetleri ile bir araya getirdi.

Türk heyeti, Proposte Fuarı'nın bir parçası olan International Observatory Fuarı'na, butik ve seçkin firmaların da aralarında bulunduğu 18 firmayla bu yıl 6'ncı kez katıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, fuara katılan firmalarının çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini vurguladı.

Engin, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en büyük alıcılarını bir araya getiren Proposte Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen Observatory Fuarı'na, Proposte Fuarı'ndan düzenlenen ücretsiz servisler ile dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçiler gelerek firmalarımızla tanışma ve ürünlerimizi görme fırsatını buldular. Fuar süresince firmalarımız başta İtalya olmak üzere Avrupa ve Amerika'dan çok önemli alıcılar ile birebir görüşme yaptı. Yapılan ticari bağlantılarla yeni pazarlar için önemli adımlar atıldı. Bu fuar sektörün ihracat potansiyelini önemli ölçüde artıracaktır."

Türkiye'nin ev tekstilinde önemli bir potansiyeli olduğuna dikkati çeken Engin, UTİB olarak, çok kısa sürede bu sektöre yönelik iki önemli organizasyondan birini başarıyla geride bıraktıklarını aktardı.

Engin, 23-27 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek CNR Evteks Fuarı'nın da dünya ev tekstili sektörü için önemli bir buluşma noktası olduğuna işaret ederek, "UTİB olarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da CNR Evteks Fuarı'na iyi hazırlandık. Birbirinden farklı organizasyonlar ile sektörümüzü desteklemeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
bursa tekstil

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