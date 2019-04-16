FİNANS

Yeni Peugeot 208 R2, parkurlara çıkmaya hazır

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

Peugeot Sport Direktörü Bruno Famin: - "Önümüzdeki birkaç ay içinde amacımız, bu testleri devam ettirmek ve farklı yol yüzeylerinde ve şartlarında yeni testler yaparak maksimum seviyede veri elde etmek. Bütün bu testlerle son teknik detayları tamamlayarak 2020 sezonuna hazır olacağız"

İSTANBUL (AA) - Yeni Peugeot 208 R2, Fransa'nın Vosges bölgesinde ilk dinamik testlerini gerçekleştiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Sport mühendisleri, geçen yılın yaz aylarından bu yana tamamen yeni bir otomobil üzerinde çalışıyor.

Teknik altyapı olarak mart ayında Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılan yeni Peugeot 208’in yol versiyonuna dayanan yeni Peugeot 208 R2, prensip olarak yeni 208’i karakterize eden tüm teknik ve estetik evrimleri bünyesinde barındırıyor.

Yeni Peugeot 208 R2, Peugeot'nun 450 adetle bugüne kadar ürettiği en popüler ralli otomobili olan bir önceki 208 R2’den devraldığı mirası devam ettirme sorumluluğunu üstleniyor. Peugeot Sport mühendislerine; sürüşü eğlenceli, aynı zamanda mümkün olan en düşük işletme maliyetlerine sahip hızlı ve güvenilir bir otomobil yaratmak gibi son derece net bir hedef verildi. Yapılan ilk testler sahip olduğu köklü bilgi birikimi ve deneyimle Peugeot Sport'un söz konusu hedefi yerine getirdiğini ortaya koyuyor.

Yeni Peugeot 208 R2, PureTech teknolojisinden yararlanan üreticinin yeni 1,2 litre üç silindirli turbo benzinli motoruyla donatılıyor.

Yol versiyonunda başarısını kanıtlayan motor; Peugeot Sport mühendisleri tarafından hazırlanan daha büyük bir turbo, motor sporlarına özel motor işletim sistemi ve yeni bir şanzıman ile yoğun rekabet ortamına uyarlandı.

Yeni Peugeot 208 R2, Groupe PSA’nın B segmentindeki tüm otomobillerinde kullandığı ve hafif yapı ile üstün sürüş dinamiklerini beraberinde getiren yeni ortak CMP platformu üzerine yükseliyor.

- Peugeot Sport ilk otomobilleri 2020 yılında teslim etmeyi hedefliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Sport Direktörü Bruno Famin, Peugeot Sport’un en yeni otomobili olan yeni Peugeot 208 R2'nin ilk testlerini görmenin mutluluk verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu, Peugeot Sport için çok önemli bir gelişme. Çünkü müşteri yarışları faaliyetlerimizin ana odak noktasını oluşturuyor. Yeni Peugeot 208 R2 ile müşterilerimize en düşük işletme maliyetlerine sahip, sürüşü çok eğlenceli, son derece rekabetçi ve güvenilir bir otomobil sunmak istiyoruz. Kaydetmiş olduğumuz performans gelişiminde PureTech teknolojisiyle üretilmiş yeni 1,2 litre hacimli turbo benzinli motor önemli bir paya sahip. Şimdi kapsamlı testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu çok önemli bir aşama. Önümüzdeki birkaç ay içinde amacımız, bu testleri devam ettirmek ve farklı yol yüzeylerinde ve şartlarında yeni testler yaparak maksimum seviyede veri elde etmek. Bütün bu testlerle son teknik detayları tamamlayarak 2020 sezonuna hazır olacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Peugeot Peugeot 208 R2

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