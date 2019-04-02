İSTANBUL (AA) - Yeni Peugeot Expert, "Euro 6D-Temp" motorları ve yeni versiyonlarıyla profesyonel müşterilerinin beklentilerini karşılıyor.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, Yeni Peugeot Expert, mevcut Pro ve Premium versiyonları dışında, müşterilerin kullanım amaçları doğrultusunda hazırlanan Grip, Asphalt ve Urban olmak üzere yeni özel versiyonlar sunuyor.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Grip versiyonu, ağır, uzun ve kirli yükler dışında üç kişiyle erişilmesi zor arazilere rahatlıkla ulaşmak üzere geliştirildi.

Dayanıklı bir yapıya sahip olan bu versiyon standart donanımlar dışında: yükseltilmiş bir süspansiyon ve motor koruması, Grip Control, üç adet ön koltuk, versiyona bağlı olarak bin 400 kilograma kadar yük taşıma kapasitesi ve tam boy stepne gibi özelliklerle yollara çıkıyor.

Grip versiyonu, üç kişilik kabine sahip, standart ve uzun olmak üzere iki farklı gövde tipiyle BlueHDi 120 S&S MT6 ve BlueHDi 150 S&S MT6 motor seçenekleriyle sunuluyor.

Asphalt versiyonu da direksiyon başında harcadığı süreyi hesaplamayan, rahatlık ve güvenlik arayan profesyoneller için tasarlandı.