FİNANS

Yeni Peugeot Expert, "Euro 6D-Temp" motor ve yeni versiyonlarıyla göz dolduruyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.04.2019 11:52 | Son Güncelleme

Yeni Peugeot Expert, mevcut Pro ve Premium versiyonları dışında, müşterilerin kullanım amaçları doğrultusunda hazırlanan Grip, Asphalt ve Urban olmak üzere yeni özel versiyonlar sunuyor

İSTANBUL (AA) - Yeni Peugeot Expert, "Euro 6D-Temp" motorları ve yeni versiyonlarıyla profesyonel müşterilerinin beklentilerini karşılıyor.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, Yeni Peugeot Expert, mevcut Pro ve Premium versiyonları dışında, müşterilerin kullanım amaçları doğrultusunda hazırlanan Grip, Asphalt ve Urban olmak üzere yeni özel versiyonlar sunuyor.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Grip versiyonu, ağır, uzun ve kirli yükler dışında üç kişiyle erişilmesi zor arazilere rahatlıkla ulaşmak üzere geliştirildi.

Dayanıklı bir yapıya sahip olan bu versiyon standart donanımlar dışında: yükseltilmiş bir süspansiyon ve motor koruması, Grip Control, üç adet ön koltuk, versiyona bağlı olarak bin 400 kilograma kadar yük taşıma kapasitesi ve tam boy stepne gibi özelliklerle yollara çıkıyor.

Grip versiyonu, üç kişilik kabine sahip, standart ve uzun olmak üzere iki farklı gövde tipiyle BlueHDi 120 S&S MT6 ve BlueHDi 150 S&S MT6 motor seçenekleriyle sunuluyor.

Asphalt versiyonu da direksiyon başında harcadığı süreyi hesaplamayan, rahatlık ve güvenlik arayan profesyoneller için tasarlandı.

Bu versiyonda standart olarak 7 inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekranlı radyo ile Mirror Screen, Hız Sabitleme Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Trafik Levhası Tanımlama ve Önerme Sistemi, Far Asistanı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Far ve Yağmur Sensörü, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, akustik paketi, elektrikli aynalar, manuel klima, sis farları ve ön arka Park Asistanı gibi özellikleri devreye giriyor.

Asphalt versiyonu, standart ve uzun dışında 5+1 camlı van gövde tipleriyle BlueHDi 120 S&S MT6, BlueHDi 150 S&S MT6 ve BlueHDi 180 S&S EAT8 motor seçenekleriyle sunuluyor.

Urban versiyonu ise konfor, ataklık ve kolay park etme özelliklerini bir arada sunuyor.

Bu versiyonda standart olarak 7 inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekranlı radyo ile Mirror Screen, Anahtarsız Giriş Sistemi, Visiopark 180 derece Geri Görüş Kamerası, ön ve arka Park Asistanı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, elektrikli aynalar, manuel klima ve sis farları gibi özellikler sunuluyor.

Urban versiyonu, kompakt uzunlukta gövde tipiyle BlueHDi 120 S&S MT6, BlueHDi 150 S&S MT6 ve BlueHDi 180 S&S EAT8 motor seçenekleriyle sunuluyor.

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
İTO - Mart'ta yüzde 29.52 ile en çok lahananın fiyatı arttıİTO - Mart'ta yüzde 29.52 ile en çok lahananın fiyatı arttı
İş Bankası'nın ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş olduİş Bankası'nın ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
otomotiv Peugeot

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

Bankalarda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bankalarda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Altında bu seviyeye dikkat!

Altında bu seviyeye dikkat!

EPDK açıkladı! Elektriğe zam geldi mi?

EPDK açıkladı! Elektriğe zam geldi mi?

İşte dolarda son durum

İşte dolarda son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Antalya turizmi yarım milyonu geçti

Antalya turizmi yarım milyonu geçti

Ferrero, Kellogg’s'un bir bölümünü devralıyor

Ferrero, Kellogg’s'un bir bölümünü devralıyor

İTO - Mart'ta yüzde 29.52 ile en çok lahananın fiyatı arttı

İTO - Mart'ta yüzde 29.52 ile en çok lahananın fiyatı arttı

İş Bankası'nın ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş oldu

İş Bankası'nın ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş oldu

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.