Yeni Peugeot Partner Van Türkiye'de satışta

İSTANBUL (AA) - Yeni Peugeot Partner Van verimli motorları, konfor ve güvenlik donanımları ve fonksiyonel yapısıyla 87 bin TL'den başlayan tanıtım fiyatı, 40 bin TL 18 ay, sıfır faizli kredi kampanyası ve KOBİ’lere özel fırsatları ile satışa sunuluyor

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, Yeni Peugeot Partner Van dinamik ve iddialı bir görünüm sergiliyor. Yeni Peugeot Rifter'ın tasarım kodlarını devam ettiren yeni Peugeot Partner Van güncel Peugeot ürün gamının bir parçası olduğunu dinamik ve iddialı görünümüyle vurguluyor.

Diğer Peugeot modelleri gibi yeni Peugeot Partner Van’da da merkezi "Aslan" logosu ile dikey konumlu ön ızgaraya sahip ön yüz, güçlü ve dinamik bir görünüm sergiliyor.

Ön görünümde başlayan dinamizm ve güçlü karakter yan gövde boyunca devam ederek arka kısma kadar uzanıyor. Kısa motor kaputu, yüksek omuz çizgisi ve kısa ön ve arka uzantılar, sportif ve dinamik tasarımı daha da güçlendiriyor. Arka tampon şekli ile yüklemeyi kolaylaştırırken optimum koruma sağlıyor. Yeni Peugeot Partner Van, günlük hayattaki trafik keşmekeşinde sürüş kolaylığı sağlayan, ama aynı zamanda optimum kullanım ergonomisi de sunan boyutlarıyla kullanıcı dostu bir yapı sergiliyor.