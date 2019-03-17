FİNANS

Yeni Peugeot RIFTER, Türkiye'de satışa sunuluyor

FİNANS HABERLERİ  | 17.03.2019 11:49 | Son Güncelleme

Yeni Peugeot RIFTER, 114 bin liradan başlayan fiyatlarla yarından itibaren tüm Peugeot yetkili satıcılarında satışa sunulacak

İSTANBUL (AA) - Yeni Peugeot RIFTER, 100 ve 130Hp'lik iki dizel motor, 5 ileri düz, 6 ileri düz ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanları ile Türkiye'de satışa sunuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni Peugeot RIFTER rakiplerinden farklılaşan Peugeot i-Cockpit, anahtarsız giriş, Zenith cam tavan, elektrikli arka camlar, açılır arka kapı camı, ekstra saklama gözleri, advanced grip kontrol, LED gündüz led farları, yokuş iniş destek sistemi, adaptif hız sabitleme ve ileri sürüş destek sistemleri gibi özellikleri ile kendi segmentinde yeni bir üst segment yaratıyor.

Peugeot i-Cockpit ile donatılan yeni Peugeot RIFTER, güçlü SUV görünümü ile segmentindeki rakiplerinden ayrışıyor.

Tamamen yeni bir platform üzerine inşa edilen yeni Peugeot RIFTER, modüler ve pratik yapısıyla çok yönlü kullanım özellikleri sergiliyor. Markanın yüksek verimlilik seviyesine sahip en güncel motor ve aktarma organlarıyla donatılan yeni Peugeot RIFTER, gelişmiş üstün donanımlarıyla benzersiz sürüş deneyimi sunuyor.

2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda dünya tanıtımı yapılan yeni Peugeot RIFTER, geçen hafta Türkiye'de de tanıtıldı.

27 Şubat'ta ön siparişe açılan yeni Peugeot RIFTER, 114 bin liradan başlayan fiyatlarla yarından itibaren tüm Peugeot yetkili satıcılarında satılacak. Ayrıca, lansman çerçevesinde 50 bin lira için 12 ay yüzde sıfır faiz kampanyası ile müşterilerine sunulacak.

- Yeni Peugeot RIFTER

Peugeot ürün gamının özgün ve etkileyici bir isme sahip en yeni üyesi yeni Peugeot RIFTER, farklı bir dünyaya ve kullanım şekline davet ediyor.

Peugeot, yeni RIFTER ile segmentinde devrim yaratıyor. Markaya özgü karakteristik değerleri korumaya devam eden yeni Peugeot RIFTER, Peugeot ürün gamının tasarım anlayışına sadık bir görünüm sergilerken, aynı zamanda güçlü ve dinamik duruşuyla markanın tasarım dilini geleceğe taşıyor.

Yeni Peugeot RIFTER'ın modern ve güçlü ön tasarımı, güncel Peugeot ürün gamında olduğu gibi aslan logosunu dikey konumlu ön ızgaranın ortasında konumlandırıyor. Aslan pençesinden esinlenilen tasarım, ön farların orta kısmında LED imzası ile bütünleşiyor.

Yeni Peugeot RIFTER, kısa ve yatay konumlu motor kaputu, yüksek omuz çizgisi, kısa ön ve arka aks çıkıntılarıyla mükemmel gövde orantıları sergilerken kaslı ve güçlü bir görünüm sunuyor.

Tasarımın önemli bir parçası olan ve gövdeye entegre edilen tavan rayları yeni Peugeot RIFTER'ı tamamlıyor. Ön tarafta uygulanan ve yeni Peugeot RIFTER'a güçlü olduğu kadar modern bir görünüm kazandıran simetrik formlar tasarımda bütünlüğü sağlamak ve profilden de bakıldığında güçlü bir görünüm sunmak üzere yan gövdede uygulanıyor.

Şişkin çamurluk ağızları ve plastik kaplamalar, güçlü ve modern görünümü desteklerken, bazı donanım versiyonlarında 17 inçlik elmas kesimli alaşım jantlar devreye giriyor.

Arka tasarımı domine eden büyük bagaj kapağı devasa bir bagaja açılırken, markanın imzası niteliğinde olan 3 pençe şeklindeki stop lambaları marka aidiyetine vurgu yapıyor. Köşeleri de içine alan tampon tasarımı ise günlük kullanımın zorluklarına karşı etkin bir koruma sağlıyor.

Yeni Peugeot RIFTER, SUV dünyasına özgü yüksek oturma pozisyonu, büyük tekerlekler, büyük kapı, gövde ve çamurluk kaplamaları ve tampon korumaları gibi bazı karakteristik tasarım detaylarını bünyesinde barındırıyor.

Bütün detayların oluşturduğu bütünlük yeni Peugeot RIFTER'a özgün bir karakter kazandırırken, aynı zamanda çok yönlü bir kullanım imkanı sunuyor. Yeni Peugeot RIFTER, dinamik ve kompakt yapısıyla şehir içinde rahat ve pratik bir kullanım sunarken, fonksiyonel yönüyle hafta sonu aktivitelerini ve farklı kullanım amaçlarını destekliyor.

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