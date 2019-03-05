FİNANS

Yeni Renault Clio 5, Bursa'da tanıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 12:45 | Son Güncelleme

YENİ Clio 5, Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki dünya lansmanı ile eş zamanlı olarak Bursa'da tanıtıldı.

Yeni Renault Clio 5, Bursa'da tanıtıldı

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- YENİ Clio 5, Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki dünya lansmanı ile eş zamanlı olarak Bursa'da tanıtıldı. Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, yeni Cilo 5'in otomotiv sektörüne damga vuracağını söyledi.
Renault Grubu'nun yeni nesil araçları için benimsediği otonom, mobil ve bağlantılı otomobil konseptlerinden yola çıkarak tasarladığı yeni Clio 5, Bursa Oyak Renault Fabrikaları'nda tanıtıldı. Yeni Clio 5, Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki dünya lansmanı ile eş zamanlı olarak görücüye çıktı. Oyak Renault Fabrikaları konferans salonunda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, tüm dünyanın merakla beklediği yeni Clio'yu tanıtmaktan gurur duyduklarını söyledi. Yeni Clio'nun seri üretimine kısa bir süre sonra, Bursa Oyak Renault Fabrikası'nda başlayacaklarını belirten Aoun, projenin üretiminde 350 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Yeni Cilo 5'in otomotiv sektörüne damga vuracağını söyleyen Aoun, şöyle dedi:
306 MİLYON EURO YATIRIM
"Clio bizim için çok önemli, sembolik bir model. 30 yıldır var ve 15 milyon araç satıldı. Bugün de Renault Grubu'nun en çok satan aracı. Yeni Clio, 3 farklı konsepti içeriyor; otonom, mobil ve bağlantı. Hem iç, hem de dış tasarımı da çok yenilikçi ve çekici. Yeni Clio, hiç şüphesiz içerdiği yeni teknolojilerle, tasarımıyla ve yeni konseptiyle segmentinin ilk sırasında yer alacak. Yeni Clio'nun geliştirilmesinde mühendislik, satın alma, kalite, finans, üretim ve lojistik bölümlerinde görevli çok sayıda çalışanımız, projenin ürün geliştirme ve devreye alma sürecinde Fransa'da ve fabrikamızda farklı görevler aldı. Kendi kategorisinin lideri olacak olan Yeni Clio, Renault Grubu tarafından yapılan 306 milyon euroluk bir yatırımın ürünü. Bu yatırımın 181 milyon euroluk kısmı Bursa'daki Oyak Renault Fabrikaları'na yapıldı. Bu yatırımın 125 milyon eurosu da Türkiye'deki yerel tedarikçilere yapıldı. Yaklaşık 70 yerel tedarikçi var. Aracımızın yerlilik oranı da yüzde 50-60 seviyesinde. Hepimizin merakla beklediği bu yeni otomobilimiz, Oyak Renault'a ihracat ve üretim anlamında liderlik getirecek. Aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisine de katkı sağlayacak. Bu projeye emek verenlere teşekkür ediyorum."

FOTOĞRAFLI

Yeni Renault Clio 5, Bursa'da tanıtıldıYeni Renault Clio 5, Bursa'da tanıtıldıYeni Renault Clio 5, Bursa'da tanıtıldıYeni Renault Clio 5, Bursa'da tanıtıldı

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Bakan Pakdemirli: 40 yaş altı çiftçilerin yatırımları desteklenecekBakan Pakdemirli: 40 yaş altı çiftçilerin yatırımları desteklenecek
"Seracılıkta dijital teknolojileri desteklemeye başladık""Seracılıkta dijital teknolojileri desteklemeye başladık"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Altın alacaklar bu habere dikkat!

Altın alacaklar bu habere dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'nın 2019 hedefi: 120 bin kişilik istihdam

Bursa'nın 2019 hedefi: 120 bin kişilik istihdam

Faizsiz Gayrimenkul Finansmanı Sempozyumu

Faizsiz Gayrimenkul Finansmanı Sempozyumu

Mali müşavirler mesleki sorunlarına çözüm çağrısı yaptı

Mali müşavirler mesleki sorunlarına çözüm çağrısı yaptı

DHL GCI - Küreselleşme tüm zamanların en yüksek düzeyinde

DHL GCI - Küreselleşme tüm zamanların en yüksek düzeyinde

TOTAL madeni yağlar, uzun yol sürücüleriyle buluştu

TOTAL madeni yağlar, uzun yol sürücüleriyle buluştu

Şirketler inovasyon için ICO’ya geçiyor

Şirketler inovasyon için ICO’ya geçiyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.