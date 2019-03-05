Yeni Renault Clio 5, Bursa'da tanıtıldı

306 MİLYON EURO YATIRIM

"Clio bizim için çok önemli, sembolik bir model. 30 yıldır var ve 15 milyon araç satıldı. Bugün de Renault Grubu'nun en çok satan aracı. Yeni Clio, 3 farklı konsepti içeriyor; otonom, mobil ve bağlantı. Hem iç, hem de dış tasarımı da çok yenilikçi ve çekici. Yeni Clio, hiç şüphesiz içerdiği yeni teknolojilerle, tasarımıyla ve yeni konseptiyle segmentinin ilk sırasında yer alacak. Yeni Clio'nun geliştirilmesinde mühendislik, satın alma, kalite, finans, üretim ve lojistik bölümlerinde görevli çok sayıda çalışanımız, projenin ürün geliştirme ve devreye alma sürecinde Fransa'da ve fabrikamızda farklı görevler aldı. Kendi kategorisinin lideri olacak olan Yeni Clio, Renault Grubu tarafından yapılan 306 milyon euroluk bir yatırımın ürünü. Bu yatırımın 181 milyon euroluk kısmı Bursa'daki Oyak Renault Fabrikaları'na yapıldı. Bu yatırımın 125 milyon eurosu da Türkiye'deki yerel tedarikçilere yapıldı. Yaklaşık 70 yerel tedarikçi var. Aracımızın yerlilik oranı da yüzde 50-60 seviyesinde. Hepimizin merakla beklediği bu yeni otomobilimiz, Oyak Renault'a ihracat ve üretim anlamında liderlik getirecek. Aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisine de katkı sağlayacak. Bu projeye emek verenlere teşekkür ediyorum."

