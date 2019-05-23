Yeni Renault Clio, Euro NCAP’ten 5 yıldız elde etti

İttifakın yeni platformu CMF-B’yi kullanan yeni Clio, optimize edilmiş karoserisi, yolcuların tamamına optimum destek sağlayan geliştirilmiş koltuk yapısı ve aktif gergili, yük sınırlayıcıları emniyet kemerleri ile öne çıkıyor. Renault tarafından desteklenen Fix4sure teknolojisi, mükemmel yolcu güvenliği sağlıyor ve kaymaya bağlı yaralanmaları önlüyor. Ayrıca, yeni Clio’nun mükemmel iç mekanı sayesinde ön ve arka sıraya her tip çocuk koltuğu isofix ve I-size sistemiyle yerleştirilebiliyor. Yandan darbelerde ise arka yolcular için geliştirilmiş kafa koruması sağlanıyor.

Maksimum puan olan 5 yıldızı alan 22'nci Renault Grubu otomobili olan yeni Clio, bu performansı, geliştirilmiş pasif güvenlik özellikleri ve kategorisinin en kapsamlı sürüş destek sistemleri sayesinde elde etti.

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, yakın zamanda satışa sunulacak olan beşinci nesil ikonik Clio, Euro NCAP testlerinde en güvenli şehir otomobillerinden biri olmayı başardı.

Yeni Clio, zengin bir standart donanım seviyesine sahip. 6 adet hava yastığı, acil durum fren destekli ABS, bir kamera ve radar (bu ekipmanlar şeritte kalma yardımı, hız uyarılı trafik işareti tanıma özelliği, güvenli mesafe uyarısı ve acil durum fren destek sistemi gibi sistemlerin çalışmasına olanak sağlıyor), hız ayar ve sınırlayıcı, emniyet kemeri hatırlatıcısı (arka koltuklarda yolcu varsa bu koltuklar için de uyarı veriliyor) ve acil durum araması bulunuyor. Ayrıca, standart olarak sunulan yüzde 100 LED ön farlar, otomatik kısa/uzun far ve kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, daha güvenli bir görüş sağlıyor.

Clio'nun yeni elektronik mimarisi sayesinde yaya, bisikletli ve diğer araçları algılayan aktif acil fren destek sisteminin kullanılması mümkün hale geliyor. Yeni Clio, bu özelliği ile EURO NCAP AEB yaya/bisikletli kategorisinde 12 üzerinden 11 gibi yüksek bir puan elde etmeyi başardı. Yeni Clio, daha fazla güvenlik ve konfor sunmak için otoyol ve trafik sıkışıklığı desteği gibi özelliklerle gelişmiş sürüş destek sistemlerini sunarak otonom sürüş için ilk adımı atıyor.

Çok yönlü bir şehir otomobili olan yeni Clio, ürün gamının en iyi güvenlik seviyesini sunarak Renault’un güvenlik konusundaki uzmanlığını daha da güçlendiriyor. Yenilenmiş tasarımı, yüksek teknolojik içeriği ve tüm inovasyonları ile yeni Renault Clio, Renault Grubu’nun ürün stratejisinde yeni bir çığır açıyor ve dünyanın en çok satan Fransız otomobiliyle en üstün güvenlik seviyesini sunuyor.

