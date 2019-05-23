FİNANS

Yeni Renault Clio, Euro NCAP’ten 5 yıldız elde etti

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 11:57 | Son Güncelleme

2018 yılında daha zorlu hale getirilen standartlara göre test edilen Renault Grubu'nun en çok satan modeli, tüm segmentler dahilinde pazarın en iyi sonuçlarını elde ederek en yüksek puanın sahibi oldu

İSTANBUL (AA) - Yeni Renault Clio, Euro NCAP güvenlik testlerinde 5 yıldız elde etti.

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, yakın zamanda satışa sunulacak olan beşinci nesil ikonik Clio, Euro NCAP testlerinde en güvenli şehir otomobillerinden biri olmayı başardı.

Maksimum puan olan 5 yıldızı alan 22'nci Renault Grubu otomobili olan yeni Clio, bu performansı, geliştirilmiş pasif güvenlik özellikleri ve kategorisinin en kapsamlı sürüş destek sistemleri sayesinde elde etti.

İttifakın yeni platformu CMF-B’yi kullanan yeni Clio, optimize edilmiş karoserisi, yolcuların tamamına optimum destek sağlayan geliştirilmiş koltuk yapısı ve aktif gergili, yük sınırlayıcıları emniyet kemerleri ile öne çıkıyor. Renault tarafından desteklenen Fix4sure teknolojisi, mükemmel yolcu güvenliği sağlıyor ve kaymaya bağlı yaralanmaları önlüyor. Ayrıca, yeni Clio’nun mükemmel iç mekanı sayesinde ön ve arka sıraya her tip çocuk koltuğu isofix ve I-size sistemiyle yerleştirilebiliyor. Yandan darbelerde ise arka yolcular için geliştirilmiş kafa koruması sağlanıyor.

Yeni Clio, zengin bir standart donanım seviyesine sahip. 6 adet hava yastığı, acil durum fren destekli ABS, bir kamera ve radar (bu ekipmanlar şeritte kalma yardımı, hız uyarılı trafik işareti tanıma özelliği, güvenli mesafe uyarısı ve acil durum fren destek sistemi gibi sistemlerin çalışmasına olanak sağlıyor), hız ayar ve sınırlayıcı, emniyet kemeri hatırlatıcısı (arka koltuklarda yolcu varsa bu koltuklar için de uyarı veriliyor) ve acil durum araması bulunuyor. Ayrıca, standart olarak sunulan yüzde 100 LED ön farlar, otomatik kısa/uzun far ve kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, daha güvenli bir görüş sağlıyor.

Clio'nun yeni elektronik mimarisi sayesinde yaya, bisikletli ve diğer araçları algılayan aktif acil fren destek sisteminin kullanılması mümkün hale geliyor. Yeni Clio, bu özelliği ile EURO NCAP AEB yaya/bisikletli kategorisinde 12 üzerinden 11 gibi yüksek bir puan elde etmeyi başardı. Yeni Clio, daha fazla güvenlik ve konfor sunmak için otoyol ve trafik sıkışıklığı desteği gibi özelliklerle gelişmiş sürüş destek sistemlerini sunarak otonom sürüş için ilk adımı atıyor.

Çok yönlü bir şehir otomobili olan yeni Clio, ürün gamının en iyi güvenlik seviyesini sunarak Renault’un güvenlik konusundaki uzmanlığını daha da güçlendiriyor. Yenilenmiş tasarımı, yüksek teknolojik içeriği ve tüm inovasyonları ile yeni Renault Clio, Renault Grubu’nun ürün stratejisinde yeni bir çığır açıyor ve dünyanın en çok satan Fransız otomobiliyle en üstün güvenlik seviyesini sunuyor.

PARTNERGizem Karaca'ya dolandırıcı şoku!Gizem Karaca'ya dolandırıcı şoku!
İSO Meclis Salonu’na iş insanı Fazıl Zobu’nun adı verildiİSO Meclis Salonu’na iş insanı Fazıl Zobu’nun adı verildi
Prof. Dr. Erinç Yeldan: Ekonomide mevcut süreci atlatmak için irade gerekliProf. Dr. Erinç Yeldan: Ekonomide mevcut süreci atlatmak için irade gerekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Renault

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Dolarda 'ABD' hareketliliği

Dolarda 'ABD' hareketliliği

Torba teklif komisyondan geçti! Köprü cezalarına af geliyor

Torba teklif komisyondan geçti! Köprü cezalarına af geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TİAD "iş adamları" tanımını "iş insanları" olarak değiştirdi

TİAD "iş adamları" tanımını "iş insanları" olarak değiştirdi

İhracatçı manyezit fabrikası sahiplerinin ruhsat sorunu

İhracatçı manyezit fabrikası sahiplerinin ruhsat sorunu

İSO Meclis Salonu’na iş insanı Fazıl Zobu’nun adı verildi

İSO Meclis Salonu’na iş insanı Fazıl Zobu’nun adı verildi

Prof. Dr. Erinç Yeldan: Ekonomide mevcut süreci atlatmak için irade gerekli

Prof. Dr. Erinç Yeldan: Ekonomide mevcut süreci atlatmak için irade gerekli

MB / Reel kesim güven endeksi Mayıs’ta 6.6 puan düştü (2)

MB / Reel kesim güven endeksi Mayıs’ta 6.6 puan düştü (2)

Sektörel güven endeksleri Mayıs’ta düştü (2)

Sektörel güven endeksleri Mayıs’ta düştü (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.