FİNANS

Yeni sezon deri ve kürk defilesi

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 12:49 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Leather & Fur Fashion Show'da yapılan defilede yeni sezon deri ve kürk koleksiyonu sunuldu.

Yeni sezon deri ve kürk defilesi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Leather & Fur Fashion Show'da yapılan defilede yeni sezon deri ve kürk koleksiyonu sunuldu.
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İDMİB) destekleri, Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin çalışmalarıyla düzenlenen Leather & Fur Fashion Show kapsamında Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde defile yapıldı. Podyuma çıkan 21 manken 100'ün üzerinde yeni sezon deri ve kürk koleksiyonunun sunumunu yaptı.
Defileyi fuara katılan deri sektörünün temsilcileri ilgiyle izledi.

FOTOĞRAFLI

Yeni sezon deri ve kürk defilesiYeni sezon deri ve kürk defilesiYeni sezon deri ve kürk defilesiYeni sezon deri ve kürk defilesi

PARTNERDiyeti bozduDiyeti bozdu
Türkiye pirinç ithal etmek zorunda kalmayacakTürkiye pirinç ithal etmek zorunda kalmayacak
Batman böğürtleni, Avrupa pazarındaBatman böğürtleni, Avrupa pazarında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Emlak komisyonlarına sınır getirildi

Emlak komisyonlarına sınır getirildi

Yıllık izin alacaklara 4 gün yol izni

Yıllık izin alacaklara 4 gün yol izni

Milyonlarca memurun gözü bu haberde! Enflasyon zammı gelecek mi?

Milyonlarca memurun gözü bu haberde! Enflasyon zammı gelecek mi?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye pirinç ithal etmek zorunda kalmayacak

Türkiye pirinç ithal etmek zorunda kalmayacak

Batman böğürtleni, Avrupa pazarında

Batman böğürtleni, Avrupa pazarında

Bursa'da 'İlk 250 büyük firma' araştırmasında sona yaklaşıldı

Bursa'da 'İlk 250 büyük firma' araştırmasında sona yaklaşıldı

Deri sektöründen Rusya'ya 5 ayda 110 milyon dolarlık ihracat

Deri sektöründen Rusya'ya 5 ayda 110 milyon dolarlık ihracat

TOKİ Başkanı Turan Gaziantep'te müjdeyi verdi

TOKİ Başkanı Turan Gaziantep'te müjdeyi verdi

Kiraz dalında kaldı

Kiraz dalında kaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.