"Yeni sistem bürokrasiyi azaltacak"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin daha yalın bir yönetimi öngördüğünü belirterek, "İnşallah bürokrasiden kaynaklanan zaman kayıplarını minimuma indireceğini ümit ediyoruz." dedi.

Özdebir, ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nın açılışında, 24 Haziran'da gerçekleştirilen seçimlerin erkene alınmasının ülkenin menfaatleri açısından hayırlı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin daha yalın bir yönetimi öngördüğünü dile getiren Özdebir, "İnşallah bürokrasiden kaynaklanan zaman kayıplarını minimuma indireceğini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Sanayicilerin bürokrasiden kaynaklanan yaşadığı sorunlara örnek veren Özdebir, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesini büyütmek için 6 senedir uğraştıklarını buna karşın 1 metrekarelik bile kamulaştırma yapılamadığını ifade etti.

ASO 2. ve 3. OSB'deki bir arazi ile ilgili yaşanan sıkıntıyı da anlatan Özdebir, şunları kaydetti:

"Kadastro memurlarının yapmış oldukları bir hatadan dolayı 15 sene önce satın almış olduğumuz bir Hazine arazisi için tapuya mera alanı diye not düşmüşler. Üzerine fabrikalar, milyonlarca lira masraf yapıldı. Şimdi diyorlar ki 'Burası mera arazisi, buradan mera arazisini kaldırmayız'. Bakana da götürdük. Üzerinde fabrikalar var. Sayın Bakanın da kulakları çınlasın. 'Bana 3 tane köy yaparsanız, köy evleri, okulu, camisi, ahırları dahil olmak üzere, bu mera alanını kaldırırım.' dedi. Sanayiciye bakışın bir göstergesi olarak buna çok üzüldük. Ama bu Bakanımızın konuya çok hakim olmamasından bunun kaynaklandığına inanıyoruz."

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