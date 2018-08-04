Sektörler arasında en çok artışın görüldüğü perakende ticaret sektörü güven endeksi de söz konusu ayda yüzde 3,1 yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,4 arttı.

Tüketici güven endeksi de yüzde 4'lük bir yükselişle son 21 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Şubattan bu yana düşüşlerin göründüğü hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,7 yükselişle olumlu trende girdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı verilerinden yaptığı derlemeye göre, şubattan itibaren düşüş gösteren ekonomik güven endeksi geçen ay bir önceki aya göre yüzde 2 artarak toparlanma eğilimi gösterdi.

Sene başından haziran sonuna kadar seçim sürecinin de etkisiyle düşüş eğiliminde olan ekonomiye yönelik güveni gösteren endeksler, 24 Haziran'da yapılan seçim, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik hızlı düzenlemeler, mali disiplin ve para politikalarındaki etkili mesajlarla yeniden yükselişe geçti.

Reel kesim güven endeksinde de düşüş hızında gerileme görüldü. Haziran'da yüzde 3,9 gerileyen endeks, geçen ay yüzde 1 düşüş gösterdi.

- Tüketicinin geleceğe dönük olumlu beklentileri arttı

Tüketicilerin beklenti ve eğilimlerine bakıldığında da mevcut ve gelecek dönem için pozitif sonuçlar ortaya çıktı.

Temmuzda bir önceki aya göre, hanelerin mevcut maddi durumunu gösteren endeks yüzde 0,8 artarken, gelecek 12 aylık dönem için maddi durum beklentilerinde de yüzde 3,3 yükseliş gözlendi.

Geçen 12 aylık duruma göre mevcut durumdaki genel ekonomik durumu ifade eden tüketici değerlendirmelerini içeren endekste temmuzda hazirana göre yüzde 3,5 artış kaydedildi. Gelecek 12 aylık dönem için genel ekonomik durum beklentisindeki yükseliş de yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.

- Dayanıklı tüketim malı almak için uygun zaman

Tüketiciler, dayanıklı tüketim malı satın almak için uygun zamanın günümüz olduğunu ifade ederken, mevcut dönemin bu satın almalara uygunluğunu gösteren endeks yüzde 7,4 arttı. Söz konusu endeks gelecek 12 aylık dönem için ise yüzde 0,4 azaldı.