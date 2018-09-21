FİNANS

"Yeni süreçte ekonomimizin temel çıpası üretim ve ihracat"

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 00:15 | Son Güncelleme

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: - "(Yeni Ekonomi Programı) Finans sektörümüzle reel sektörümüzün birlikte büyüyeceği yeni süreçte ekonomimizin temel çıpası, üretim ve ihracat"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin, "Finans sektörümüzle reel sektörümüzün birlikte büyüyeceği yeni süreçte ekonomimizin temel çıpası, üretim ve ihracat." değerlendirmesinde bulundu.

Burkay, yaptığı yazılı açıklamada, programın reel sektörle istişare edilerek hazırlandığını, bunun sonucunda da önceki yıllara göre çok daha gerçekçi ve ayağı yere sağlam basan bir ekonomi programının ortaya çıktığını vurguladı.

Yeni Ekonomi Programı'nda eylem planları ile izleme ve hesap verme mekanizmasının getirildiğine işaret eden Burkay, "Programın üçer aylık dilimler halinde izlenecek olması da hedeflerin ölçülebilir ve sağlam temellere dayanmasına olanak sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

- ''Yeni başarı hikayeleri yazmaya hazırız''

Burkay, programın üçlü sacayağının dengelenme, disiplin ve değişim olarak kurgulandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Finans sektörümüzle reel sektörümüzün birlikte büyüyeceği yeni süreçte ekonomimizin temel çıpası, üretim ve ihracat. Ekonomideki değişim vurgusu Bursa gibi katma değerli üretim ve ihracat potansiyeli yüksek şehirleri ön plana çıkarmakta. Bizler iş dünyası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda gayretle çalışmaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz tüm zorluklara rağmen ülkemizin istiklali ve milletimizin refahı için yeni başarı hikayeleri yazmaya hazırız."

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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbra değerlendirme yeni ekonomi programı

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