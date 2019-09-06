FİNANS

"Yeni SUT sağlık hizmetleri için çok önemli"

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

SEİS Başkanı Metin Demir: - "(Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik) Sadece tıbbi malzemeyle ilgili bin 663 kalemde bir artış belirlendi ancak tıbbi malzemenin ötesinde tüm sağlık hizmet sunumuyla ilgili birçok önemli düzenleme yapıldı" - "Vatandaşın sağlık hizmetine, ilaca ve tıbbi cihaza erişmesi kolaylaştı ve bunun sürdürülebilir olması yönünde bir adım ve bu son derece önemli"

MEHMET FATİH ERDOĞDU - Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan değişiklikle ilgili, "Sadece tıbbi malzemede değil tüm sağlık hizmet sunumuyla ilgili birçok önemli düzenleme hayata geçirildi." dedi.

Demir, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, AA muhabirine değerlendirdi.

Sektördeki sürdürülebilirlik açısından önemli değişiklikler yapıldığını anlatan Demir, tebliği ocak ayından bu yana beklediklerini aktardı. Demir, "Sayın Bakan'a (Zehra Zümrüt Selçuk) katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sektörün finans sorunu olduğunu artık bilmeyen yok. Önceliğimiz kaliteli, kolay ve erişilebilir sağlık hizmetinin sürdürülebilir olması. Şimdi bu tebliğde sadece tıbbi malzemeyle ilgili bin 663 kalemde bir artış belirlendi ancak sadece tıbbi malzemede değil sağlık hizmet sunumuyla ilgili birçok önemli düzenleme yapıldı." diye konuştu.

Demir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un duyurduğu bin 663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatında 731 milyon lira iyileştirmenin finansal sürdürülebilirlik açısından hayati önem arz ettiğini dile getirdi.

Kamuoyunun SUT ile ilgili daha çok fiyatlamada iyileştirmeye odaklandığını vurgulayan Demir, "Sevkler, katılım payları, müracaatlarla ilgili usul ve esaslarda çok ciddi değişiklikler yapıldı." ifadesini kullandı.

Sağlık hizmeti sunumunun topyekün bir sistem olduğu için bütünüyle ele alınması gerektiğini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Ülkemizde çok büyük sağlık hizmeti yatırımları var ama basit malzemelerde bile erişim zorlukları yaşanabiliyor. Sayın Bakan'ın da belirttiği gibi vatandaşın sağlık hizmetine, ilaca ve tıbbi cihaza erişmesi kolaylaştı ve bunun sürdürülebilir olması yönünde bir adım ve bu son derece önemli. Sonuçta hepimiz sağlık hizmeti tüketicisiyiz. Ne zaman, nerede, hangi hastanede, hangi hekime ve sağlık malzemesine ihtiyaç duyacağımız belli değil."

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SEİS Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı M Yeni Sağlık Uygulama Tebliği

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