Yeni Suzuki Jimny sonbaharda Türkiye’de

İSTANBUL, (DHA) - Suzuki’nin yeni SUV modeli Jimny, gün yüzüne çıktı. 4x4 yeni model Jimny, 1,5 litrelik 100 HP gücündeki motoruyla yılın son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak. İlk kez 1998 yılında yollarla buluşan 3’üncü nesil Jimny ile 20 yıllık bir hikâyeye imza atan Jimny, 4’üncü neslinde tüm özelliklerini bir adım daha ileriye taşıyor. Jimny, dört tekerlekten çekiş sistemi, yalın ve maskülen tasarım detayları ve fonksiyonel yapısıyla ön plana çıkıyor. TASARIM ÖZELLİKLERİ Daha dik konumlandırılan A sütunları ve yatay konumlu motor kaputu, sürücünün görüş alanını ve yola hakimiyetini artırırken, yan cam çizgileri de görüş alanını iyileştiriyor ve iç mekâna ferahlık kazandırıyor. Kolay tanınan bir yüze sahip olması adına kullanılan siyah ön ızgara, karakteristik yuvarlak farlar tarafından çevrelenirken, 15 inçlik koyu renkli alaşım jantlar sportif görünümü destekliyor. Tavandaki kanallar kapılar açıldığında içeri su akmasını önlüyor. Çamurluk ağızları ve yan gövdedeki plastik kaplamalar ise Jimny’yi olası ufak tefek darbelerden koruyor. Tampona entegre edilen stop lambaları sadece yalın tasarımı devam ettirmekle kalmıyor, aynı zamanda daha geniş bir bagaj açıklığına imkân tanıyarak fonksiyonelliğe katkı sağlıyor.

Kötü hava şartlarında daha fazla görünürlük sunan “Kinetik Sarı” veya arazide daha kolay gizlenmeye yardımcı olan “Orman Yeşili” gibi iki yeni renk de dahil olmak üzere sekiz farklı gövde rengiyle satışa sunulacak. FONKSİYONEL İÇ MEKÂN Jimny’nin iç mekânında da yalın bir mimari tercih edilirken, sadece gerekli olan özelliklere odaklanacak kadar basit, ancak bir o kadar da işlevsel bir mimari, farklı kullanıcı tiplerinin beklentilerini aynı anda sunmayı hedefliyor. Birçok yeni nesil otomobilin aksine farklı renklerdeki süslemelerden arındırılmış siyah renkli sade kokpit tasarımı sürücünün dikkatini dağıtmadan tamamen sürüşe odaklanmasını sağlıyor. Yatay çizgiler geniş bir görsel izlenimi beraberinde getirirken, dikey çizgiler örneğin gösterge paneli ile orta konsolun sınırlarını belirliyor ve sürücünün kullanım ergonomisine katkı sağlıyor. Zorlu off-road koşullarında el yordamıyla ulaşılan ve ele iyi oturan kumanda elemanları kadar temizlemesi kolay ve çizilmeye karşı dayanıklı malzemelerle bezenen kokpitteki her bir detay profesyonel kullanım ergonomisini dışa vuruyor. Derinlemesine gömülmüş kare çerçeveli göstergeler güneş parlaması da dâhil olmak üzere her türlü sürüş koşulunda rahatlıkla okunabiliyor.

Bluetooth uyumlu akıllı telefon desteğine sahip dokunmatik ekranlı ses ve görüntü sistemi ise yolculukları keyfe dönüştürüyor. Yerini aldığı selefine oranla 53 litre artan bagaj kapasitesi yeni Jimny’de 377 litreye ulaşıyor. Katlanan arka koltuklar, geniş bagaj ağzı, bagajın yan duvarları ve koltuk tasarımının optimizasyonu sayesinde son derece kullanışlı, düz ve geniş bir yükleme alanı kullanıma sunuluyor. Temizlemesi kolay plastik ile kaplanan arka koltuk sırtlıkları ve bagajın yan duvarları sayesinde kullanım fonksiyonelliği destekleniyor. İyi bir off-road aracının en zorlu koşullarla dahi başa çıkabilmesi gerekiyor. Kompakt boyutların getirisi olan hafif gövde ve 1,5 litre hacimli yüksek verimlilik seviyesine sahip motoruyla yeni Suzuki Jimny en zorlu maceralar dahil her türlü kullanım şartında etkileyici bir performans sunarken; yüksek rijitlik seviyesine sahip karoser ve yol titreşimlerini sürücüye iletmeyen, yenilikçi bağlantılarla donatılan direksiyon sistemi sürüş konforunu destekliyor.

Üstün arazi yetenekleriyle donatılan yeni Suzuki Jimny; merdiven tipi şasi, üç açılı helezon yaylı 3 kollu sabit aks ve arazi takviyesine sahip yarı zamanlı dört tekerlekten çekiş sistemi olmak üzere son derece gelişmiş, teknik mimari ile yollara çıkıyor. Profesyonel kullanımları desteklemek üzere ayrıca üstün arazi yetenekleri için Suzuki tarafından geliştirilen dört tekerlekten çekiş sistemi ALLGRIP PRO devreye giriyor. Merdiven şasi süspansiyon sistemi off-road sürüşlerinde daha güvenilir ve sağlam bir yapı sunarken, yeni Suzuki Jimny’de devreye alınan X-bağlantıları ve iki adet ilave çapraz bağlantı torsiyon rijitliğini daha da arttırıyor. 28 DERECELİK RAMPA AÇISI 37 derecelik yaklaşma açısı, 28 derecelik rampa açısı ve 49 derecelik uzaklaşma açısı yeni Suzuki Jimny’nin engelleri ve dik tepeleri, tamponlarını veya alt kısmını çizmeden tırmanmasına izin veriyor.Rijit süspansiyon ve aks geometrisi engebeli arazideki sürüş yeteneklerini geliştiriyor. Herhangi bir engel nedeniyle aks üzerindeki tekerleklerden birinin yer ile olan temasının kesilmesi halinde aynı aks üzerindeki diğer tekerlek yere daha fazla bastırılıyor ve böylece bozuk zeminde daha fazla tutunma sağlanıyor. Gerek önde, gerekse de arkada sabit aks ile donatılan yeni Jimny böylece en zorlu arazi şartlarında bile güvenle yol alabiliyor.Yeni Suzuki Jimny’de kullanıma sunulan arazi takviyesine sahip yarı zamanlı dört tekerlekten çekiş sisteminin; 2H (iki tekerlekten çekiş), 4H (dört tekerlekten çekiş) ve 4L (arazi takviyesine sahip dört tekerlekten çekiş) olmak üzere farklı sürüş modları bulunuyor. Üstelik üstün off-road becerileri, araç üzerindeki elektronik donanımlar yardımıyla LSD ile destekleniyor.

İKİ FARKLI ŞANZIMANLA KOMBİNE EDİLİYOR Yeni Suzuki Jimny ile birlikte daha önce kullanılan 1,3 litre hacimli motorun yerini yüksek verimlilik seviyesine sahip 1,5 litrelik motor alıyor. 100 HP gücündeki yeni motor, tüm devir seviyelerinde daha yüksek tork üretimi sunarken, özellikle alt devirlerde daha yüksek tork üreten yapısıyla alt devir sürüşlerinin büyük öneme sahip olduğu arazi sürüşlerinde daha etkin bir performans sunuyor. Daha büyük hacimli olan motor, artan hacmine karşın yerin aldığı motordan daha kompakt boyutlarla dikkat çekerken aynı zamanda yüzde 15 daha hafif bir yapıya sahip ki bu da yakıt verimliliğine de önemli şekilde katkı sağlıyor. Atmosferik motor, 5 ileri vitesli manuel veya 4 ileri vitesli otomatik olmak üzere iki farklı şanzımanla kombine ediliyor. Yeni motorda kullanılmak üzere oranları optimize edilen manuel şanzıman yakıt ekonomisine katkı sağlarken azaltılan titreşimler ve rahat vites geçişleri de sürüş konforunu arttırıyor. 4 ileri otomatik şanzıman da iyileştirilen özellikleriyle birlikte daha fazla yakıt ekonomisi vaat ediyor.