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Yeni ve modern Hasankeyf'te sona gelindi

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2019 10:37 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Batman'ın Hasankeyf ilçesinin yeni yerleşim yerinde tamamlanan 710 konut ile ticaret merkezindeki 98 iş yerinin anahtarları hak sahiplerine dağıtıldı" - "Hasankeyfliler, 30-40 metrekarelik evler yerine 160 metrekarelik tek katlı müstakil modern evlerde yaşamlarını konforla sürdürecek"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Batman'ın Hasankeyf ilçesinin yeni yerleşim yerinde tamamlanan 710 konut ile ticaret merkezindeki 98 iş yerinin anahtarlarının hak sahiplerine dağıtıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce inşa edilen Ilısu Barajı'nın rezervuar alanında kalacak Hasankeyf ilçesinin yeniden inşası kapsamında çalışmalarda sona gelindi.

GAP'ın vizyon projesi ve dolgu hacmi bakımından kendi sınıfında dünyanın en büyük barajı olan Ilısu ve HES, yılda ortalama 4,12 milyar kilovatsaat enerji üretecek ve sadece elektrik enerjisi üretiminden kaynaklı olarak ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlayacak.

Kamulaştırma, inşaat ve yeniden yerleşim çalışmaları düşünüldüğünde, yaklaşık 12,3 milyar liralık yatırım maliyetine sahip projenin 5 yılda bu maliyeti karşılayacak potansiyeli olduğu hesaplanıyor.

- "Hasankeyfliler modern evlerde yaşamlarını sürdürecek"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Pakdemirli, Ilısu Barajı'nın tamamlanmasıyla sular altında kalacak Hasankeyf ilçesinin yeni yerleşim yerinde tamamlanan 710 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, ticaret merkezindeki 98 iş yerinin anahtarlarının da hak sahiplerine dağıtıldığını bildirdi.

Projeyle Hasankeyf'in Türkiye'nin gözde ilçelerinden olmasını hedeflediklerini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Eski Hasankeyf'in yerleşim alanı 500 dekar iken, yeni yerleşim yeri yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki 3 bin dekar alana inşa edildi. Yeşil alan miktarının arttığı yeni yerleşim yerinde, kaymakamlık, belediye hizmet binası, ilçe jandarma komutanlığı, ilçe emniyet müdürlüğü, Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, 25 yataklı Hasankeyf Devlet Hastanesi gibi çok sayıda kurum hizmet vermeye başladı."

Yeni yerleşim yerinin bölge mimarisine uygun inşa edildiğine dikkati çeken Pakdemirli, "Yatay mimarinin uygulandığı alanda Hasankeyfliler, 30-40 metrekarelik evler yerine 160 metrekarelik tek katlı müstakil modern evlerde yaşamlarını konforla sürdürecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yarım milyar liralık ödenek aktarıldı"

Bakan Pakdemirli, yeni Hasankeyf'te tarihi eserlerin sergileneceği kültürel ve eğitim alanı oluşturulduğunu, böylece tarihe de sahip çıkıldığını belirterek, inşaatı tamamlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edilen alanın, yörenin tarihi ve kültürel geçmişinin sergileneceği büyük bir turizm yeri olarak planlandığını bildirdi.

Söz konusu alana, başta Zeynel Bey Türbesi olmak üzere, birçok tarihi eserin taşındığına işaret eden Pakdemirli, "Bugüne kadar yaklaşık 500 milyon, yani yaklaşık yarım milyar liralık yeniden yerleşim ödeneği de TOKİ Başkanlığına aktarıldı." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli ılısu barajı tarım ve orman bakanı

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