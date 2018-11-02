FİNANS

"Yeni yatırım yapmaktan çekinmiyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 11:09 | Son Güncelleme

Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Musa Özgüçlü: - "Devreye alacağımız yeni yatırımla toplam günlük üretim miktarını 2019'da bin 700-2 bin ton seviyesine çıkaracağız. Bunun yüzde 70'ini ihraç edeceğiz" - "Ekonomideki gelişmelere rağmen büyüyerek gidiyoruz, yeni yatırım yapmaktan çekinmiyoruz"

DENİZ ÇİÇEK - Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Musa Özgüçlü, 2019'da devreye alacakları yeni yatırımla, günlük üretim miktarını bin 700-2 bin ton civarına çıkaracaklarını belirterek, "Bunun yüzde 70'ini ihraç edeceğiz. Ekonomideki gelişmelere rağmen büyüyerek gidiyoruz, yeni yatırım yapmaktan çekinmiyoruz." dedi.

Özgüçlü, AA muhabirine, Oba Makarna'nın kapasite olarak Türkiye'nin en büyük makarna üreticisi olduğunu söyledi.

Gaziantep'in yanı sıra Sakarya Hendek'te de bir fabrikaları bulunduğunu anlatan Özgüçlü, günlük bin 200 tonluk üretim kapasitesine sahip olduklarını kaydetti.

Özgüçlü, devreye alacakları yeni yatırımla toplam günlük üretim miktarını 2019'da bin 700-2 bin ton seviyesine çıkaracaklarını aktararak, "Bu, ülke nüfusuna yetecek kapasite demek. Bunun yüzde 70'ini ihraç edeceğiz. Son 5 yıldır Türkiye'nin makarna ihracatının yaklaşık yüzde 40'ını biz yapıyoruz." diye konuştu.

Ekonomideki gelişmelere rağmen büyümeye devam ettiklerinin altını çizen Özgüçlü, "Yeni yatırım yapmaktan çekinmiyoruz. Pazar payımız var ve üretilen malımızı da satıyoruz. Hükümetimizin çabalarıyla, şu anda ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı aşıyoruz. Bizler bu ülkenin evladıyız, bizim de katkıda bulunmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- Yurt dışından talep spagettiye

Özgüçlü, firma olarak Afrika, Ortadoğu ve Güney Amerika ülkeleri başta olmak üzere 90 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, "Şu anda tam kapasite ile çalışıyoruz, iki aylık üretim kapasitesi dolu. Yeni ihracat pazarları için ayda iki fuara gidiyoruz. Fransa'daki fuarda büyük ilgi gördük. Dünyanın her yerindeki gıda tedarikçilerine ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakarya'daki fabrikanın lojistik açından daha avantajlı olduğuna işaret eden Özgüçlü, yaptıkları Ar-Ge çalışmaları kapsamında tam buğdaylı ve sebzeli makarna gibi türleri de üreteceklerini söyledi.

Özgüçlü, yurt dışında daha çok spagetti türü makarnaya talep olduğunu belirterek, "Bu tür makarna, ihracata lojistik olarak da avantaj sağlıyor. Bir konteynere 27 ton spagetti sığarken, diğer türler 12 tonda kalıyor. Navlun açısından maliyeti düşük oluyor. Spagettinin yurt dışında tüketimi daha fazla. İç pazarda ise daha çok burgu tercih ediliyor." diye konuştu.

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ihracat oba makarna yatırım

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