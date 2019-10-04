FİNANS

Yeni yatırımlar için 3 özel endüstri bölgesi daha geliyor

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 10:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul, Adana ve Bursa'da 3 özel endüstri bölgesi daha ilan edildi - Ankara'da elektrikli ve hibrit otobüsler için "münferit yatırım yeri" oluşturulması kararlaştırılırken, Bingöl'de entegre teknik büyükbaş hayvancılık yatırımına sağlanan desteğin kapsamı genişletildi

Cumhurbaşkanı kararları ile İstanbul, Adana ve Bursa'da 3 özel endüstri bölgesi daha kurulmasının önü açılırken, Ankara'da "elektrikli ve hibrit otobüsler" için münferit yatırım yeri oluşturulması kararlaştırıldı. Bingöl'deki entegre teknik büyükbaş hayvancılık yatırımına sağlanan desteğin kapsamında değişikliğe gidildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul, Adana ve Bursa'da 3 özel endüstri bölgesi, Ankara'da ise bir münferit yatırım yeri ilan edildi.

İstanbul'da kurulacak Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ Özel Endüstri Bölgesi'nde insansız hava aracı (İHA) sistemleri ve alt bileşenleri üretilecek. Taarruzi ve muharip olmak üzere 2 yeni İHA platformunun oluşturulacağı bölgede, İHA teknolojilerinin geliştirilerek test edilebileceği SİHA Test Merkezi ve İleri Kompozit Tesisi kurulacak.

Bu yıl itibarıyla kademeli başlaması planlanan 100 milyon dolarlık yatırımın 2024'te tamamlanması bekleniyor. Bölgede yapılacak yatırımla cari açığın 10 yılda 9,7 milyar dolar azalması, 5,9 milyar dolarlık ihracat yapılması ve bin 122 kişiye iş imkanı sağlanması öngörülüyor.

Adana'da kurulacak EMBA Elektrik Üretim AŞ Özel Endüstri Bölgesi'nde de bin 320 megavat güce sahip bir termik santral üretime geçecek. Bölgede yıllık 9,9 milyon megavatlık enerji üretimi planlanırken, söz konusu santral her biri 660 megavat kurulu güce sahip 2 üniteden oluşacak. Ekonomik ömrü 30 yıl olacak şekilde tasarlanan santralin ilk ünitesi 2021'de, ikinci ünitesi 2022'de devreye alınacak. Yaklaşık 1,1 milyar dolara kurulacak santralin inşaat döneminde 3 bin, işletme döneminde ise yaklaşık 550 kişi istihdam edilecek. Santralin tam kapasiteli çalışması durumunda Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 3,3'ünü karşılaması bekleniyor.

Bursa'da kurulacak Gemlik Gübre Sanayii AŞ Özel Endüstri Bölgesi'nde de kimyevi gübre üretimi yapılacak. Bölgede üre üretim tesisinin kurulması planlanırken, söz konusu yatırım proje bazlı devlet yardımı da alacak. Toplam sabit yatırım tutarı 1,5 milyar lira olan yatırımla yıllık 568 ton üre üretilmesi ve 150 kişiye ilave istihdam sağlanması öngörülüyor.

- Yeni nesil otobüslere yönelik üretim

Ankara'da oluşturulacak MAN Türkiye AŞ Münferit Yatırım Yeri'nde de elektrikli ve sıkıştırılmış doğal gazla (CNG) çalışan hibrit otobüsler başta olmak üzere tüm yeni nesil otobüslere ait komponentlerin üretimleri yapılacak ve Otobüs Geliştirme Test Merkezi kurulacak.

Bu yıl başlayacak ve toplam tutarı 452 milyon lira olacak bu yatırımların 2024'te tamamlanması planlanıyor. Söz konusu yatırımların tamamlanmasıyla 700 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. Kurulacak test merkezinde araç ömür, uzun yol otoban, klimatik oda, akustik ses ölçüm, yakıt ölçüm gibi testlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Böylece, bu testler için harcanan yıllık 23 milyon lira karşılığı dövizin yurt içinde kalması hedefleniyor.

- Bingöl'deki büyükbaş hayvancılık yatırımına destek artırıldı

Öte yandan, Bingöl'de SÜTAŞ Süt Ürünleri AŞ tarafından gerçekleştirilecek entegre teknik büyükbaş hayvancılık yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda da değişikliğe gidildi.

Buna göre, söz konusu yatırıma sağlanan kurumlar vergisi indiriminde daha önce yüzde 38 olan yatırıma katkı oranı yüzde 50'ye çıkarıldı.

Bu yatırıma sağlanan faiz desteği de sabit yatırım tutarının yüzde 80'ine kadar bir veya birden fazla aracı kurumdan kullanılacak yatırım kredilerine ödenen faiz veya kar payının yüzde 80'i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca karşılanacak.

Söz konusu destek, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından kullanılacak sübvasyonlu krediler için uygulanmayacak.

Proje kapsamında Bingöl'de yem bitkisi yetiştiriciliği için firmaya sağlanan irtifak hakkının kapsamı Elazığ, Muş ve Diyarbakır sınırlarındaki bazı alanları da kapsayacak şekilde düzenlendi.

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
Aon/Clavarino: Gündemdeki bir numaralı risk ekonomik yavaşlamaAon/Clavarino: Gündemdeki bir numaralı risk ekonomik yavaşlama
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli olduTürkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana ankara bursa Cumhurbaşkanı kararı istanbul özel endüstri bölgesi

En Çok Okunan Haberler

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Kilosu 1000 liradan satılıyor

Kilosu 1000 liradan satılıyor

Mandalina ihracatı durdu, tırlar gümrükten döndü

Mandalina ihracatı durdu, tırlar gümrükten döndü

Enflasyon rakamları sonrası dolarda son durum

Enflasyon rakamları sonrası dolarda son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MB: Enflasyondaki düşüşte temel mal ve gıda öne çıktı (2)

MB: Enflasyondaki düşüşte temel mal ve gıda öne çıktı (2)

Aon/Clavarino: Gündemdeki bir numaralı risk ekonomik yavaşlama

Aon/Clavarino: Gündemdeki bir numaralı risk ekonomik yavaşlama

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli oldu

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli oldu

Enflasyon-faiz oranı tartışmasında yeni bir yaklaşım

Enflasyon-faiz oranı tartışmasında yeni bir yaklaşım

Bolu'da ilk ada çayı hasadı

Bolu'da ilk ada çayı hasadı

Enerji dönüşümü için yılda 5.3-7 milyar dolar yatırım gerekli

Enerji dönüşümü için yılda 5.3-7 milyar dolar yatırım gerekli

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.