"Yeni YEKA'lar küçük ölçekli olabilir"

ZEYNEP BEYZA KILIÇ/GÜLŞEN ÇAĞATAY - Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım, ilk Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projelerinin mega projeler olarak ortaya çıktığını belirterek, "Bundan sonraki YEKA'ların rüzgar ve güneşte 50 ve 250 megavat gibi daha küçük montanlı olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Yıldırım, AA muhabirine, rüzgar enerjisi sektöründe YEKA projelerinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bin megavat kapasiteli ilk rüzgar YEKA ihalesiyle küresel teknoloji sağlayıcı şirketlerin Türkiye rüzgar piyasasına girmesinin ve yatırım yapmasının amaçlandığını ifade eden Yıldırım, bu kapsamda ilk aşamada mega projeler için ihaleye çıkılmasının uygun olduğunu aktardı.

Yıldırım, büyük ölçekli ihalelerin yenilenebilir enerji sektörünün gelişmesine katkı sağladığına dikkati çekerek, mini YEKA gibi küçük kapasiteli projelerin ise finansal yükün paylaşımı açısından avantajlı olduğunu söyledi.

Türkiye'de rüzgar enerjisi sektörünün sanayileşme noktasında diğer elektrik üretim alanlarının önüne geçtiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: