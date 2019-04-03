Yeni yerli siber güvenlik ürünleri geliyor

Siber güvenlik alanında yeni girişimcilerin ticarileşebilir yenilikçi iş fikirlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen yarışmada, ön eleme sonucu seçilen 16 takım yeni iş fikirleri üretmek, olgunlaştırmak, küresel pazar analizi yapmak ve fikirlerinin prototiplerini ortaya çıkarmak için 24 saat boyunca kesintisiz çalıştı.

Bu ihtiyaçlardan hareketle, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde, Teknopark İstanbul ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi organizasyonuyla ilk defa Siber Güvenlik Fikir Yarışması gerçekleştirildi.

Dünyada ve yurt içinde artan siber tehditlerin de etkisiyle siber güvenlik sektörü hızla büyürken, küresel arenaya sunulabilecek kalitede ürün üretebilme kabiliyeti kazanılması, hem ihracat potansiyeli hem de ülke içindeki kritik siber altyapıların korunması açısından önem taşıyor.

Sürenin sonunda da her takım, 5 dakika içinde fikirlerinin yenilikçi yönünü, küresel pazar potansiyelini ve takımlarının bu fikri nasıl ticarileştireceklerini anlatarak jüriyi ikna etmeye çalıştı.

Turkcell, NETAŞ, TÜRKSAT, HAVELSAN, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Türk Telekom gibi bilişim, savunma ve telekomünikasyon sektörünün lider şirketlerinin siber güvenlik birim direktörlerinin de jüri üyesi olduğu yarışmada takımlar, öz geçmiş, teknik birikim, çözümün özgünlüğü, ticarileşme potansiyeli ve küreselleşme vizyonu gibi kriterlere göre puanlandı.

Sonuçta SARP.IO takımı birinciliği elde ederek 30 bin liralık ödülün sahibi olurken, DIATTACK takımı ikinci olarak 20 bin liralık, PHISHTRAPPERS ekibi de üçüncü olarak 10 bin liralık ödülü kazandı.

Ayrıca mansiyon ödülü olarak ilk 7 ekibe Teknopark İstanbul tarafından kuluçka merkezinde ofis imkanı sunuldu. Girişimci takımlar, siber güvenlik sektörünün üst düzey karar vericileriyle tanışarak geri bildirim ve tavsiye alma şansını da yakaladı.