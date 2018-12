Yeni yıl hediyesi Kuzey Kıbrıs Turkcell'den

HER AKARYAKIT ALIŞVERİŞİ BİR HEDİYEYE DÖNÜŞÜYOR

Clubcard kullanan tüm Alpet müşterileri, yapılan her 50 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde hem Markalar iş birliği çekilişine hem de Jeep Renegade çekilişine katılmaya hak kazanmış oluyor. Yapılan her 100 TL ve üzeri yakıt alışverişinde ise her müşteriye ev çekilişine katılım için bir SMS geliyor ve 4400’a gönderilen mesaj ile ev kazanma şanısına sahip oluyor. Tüm yakıt alışverişlerinde tek yapılması gereken Clubcard’ı yakıt alımında önce okutmak.

OCAK'TA JEEP RENEGADE, TEMMUZ'DA EV

2019’un ilk ayında gerçekleşecek çekiliş ile Jeep Renegade kazanan talihli belirlenecek. Selba Homes’tan verilecek ev hediyesi ise 2019 Temmuz’da sahibini bulacak. Markalar işbirliği ve anlık yakıt kazancı kampanya sonuna kadar kazandırmaya devam edecek.