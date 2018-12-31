FİNANS

Yeni yıla yeni düzenlemeler

FİNANS HABERLERİ  | 31.12.2018 14:49 | Son Güncelleme

KOBİ alacaklarına devlet destekli alacak sigortası başta olmak üzere, internet reklamlarının vergiye tabi olmasına kadar birçok düzenleme yeni yıldan itibaren uygulanmaya başlanacak - Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik alışveriş poşetlerinin en az 25 kuruştan satılması uygulaması yeni yılda zorunlu olacak - Çeyiz hesabında ilk ödeme ve şirketlerin KDV iade taleplerinin yüzde 50'sinin ödenmesi 2019'da yapılacak

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - KOBİ alacaklarına devlet destekli alacak sigortası, plastik alışveriş poşetlerinin ücretli satılması ve internet reklamlarının vergiye tabi olması gibi bazı düzenlemeler yeni yılda hayata geçirilecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, küçük ve orta ölçekli işletmelerin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için oluşturulan "Devlet Destekli Alacak Sigortası" yarından itibaren hayata geçirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının oluşturacağı yeni sigorta modelinde KOBİ'lerin alacakları garanti altına alınacak, Bakanlıkça milli bir sistem olan Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu kurulacak. Bu sigortayla KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı havuz tarafından karşılanacak.

Sigorta modelinin işletilmesine yönelik operasyonel süreçler Halk Sigorta AŞ tarafından yürütülecek. Primlerin taksitli ödenmesi de mümkün olacak. Peşin ödeme halinde ise yüzde 10 indirim uygulanacak.

Ayrıca 2018’in son üç ayında bekleyen KDV iadelerinin ödenme sürecinin hızlandırılması da yeni yılda şirketleri rahatlatacak, 2019 yılı başlarından itibaren, iade başvuru tarihini takiben 10 iş günü içinde iade talebinin yüzde 50’si, incelemenin bitmesini beklemeden mükellefe ödenecek.

Kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırmak ve vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla da yeni yılda birtakım düzenlemeler hayata geçirilecek. Mükellef olup olmadığına bakılmaksızın internet ortamında reklam hizmeti veren veya aracılık eden tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile dar mükellef kurumlara yapılacak ödemelerden yüzde 15 gelir/kurumlar vergisi stopajı uygulanacak.

Öte yandan üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen, 10'dan fazla çalışanı olan ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ödenmekte olan işsizlik sigorta prim oranının (yüzde 2'den yüzde 1'e) yüzde 50 azaltılmasıyla ilgili destek 1 Ocak 2019 itibarıyla uygulamaya konulacak.

Yeni yılda KDV, elektronik kitap, gazete ve dergiler için yüzde 18 olarak uygulanmaya başlayacak.

- İnternette sınırsız, poşette sınırlı dönem

İnternet kullanıcıları için de sınırsız dönem başlayacak, kullanıcıların belirli bir kotayı aşması durumunda internet hızının yavaşlamasına neden olan Adil Kullanım Noktası (AKN) uygulaması yarından itibaren tamamen kalkacak.

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun'da yer alan düzenleme uyarınca, yeni yıldan itibaren plastik alışveriş poşetleri en az 25 kuruştan satılacak. Plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına, kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası kesilecek.

Yeni imar planlarında 1 Haziran 2019'dan itibaren bisiklet yollarıyla bisiklet park istasyonları zorunlu hale gelecek. Topografya ve arazi eğimi nedeniyle bisiklet yolu yapılamayan yerlerde ise yaya yolları düzenlenecek.

Evlenmeye hazırlanan gençlere destek olmak amacıyla başlatılan ve azami devlet katkısı oranı 7 bin 500 liraya çıkarılan "Çeyiz Hesabı" uygulamasında ilk ödemesi 2019'da yapılacak.

- Sigara paketleri tek tip olacak

Tütün ürünleri paketleri ile nargile şişelerinin üzerine, zararlarını belirten resimli ve Türkçe yazılı uyarı veya mesajların konulacağı alan yüzde 65'den yüzde 85'e çıkarılacak. Bütün tütün ürünlerinin üzerindeki yazı ve şekiller aynı olacak.

Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri, markanın yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dahil olmak üzere, aynı şekilde tasarlanan düz ve standart paket biçiminde piyasaya arz edilecek. Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyonla Topyekun Mücadele Hazine ve Maliye Bakanlığı KDV ÖTV

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