"Yeni yılda rotamızı KKTC ve pasaportsuz ülkelere çevirdik"

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, tek gün izin alarak yılbaşı tatilini 4 güne çıkaranların, yurt içi ve yurt dışı biletlerine şimdiden büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Yurt içinde en çok rağbeti İzmir, Antalya, İstanbul ve Adana biletleri görürken, yurt dışına gitmek isteyenler genelde KKTC'nin yanı sıra vize hatta pasaport gerektirmeyen ülkeleri tercih etti." ifadesini kullandı.

Hacıbayramoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşı tatilinin 1 Ocak Salı gününe denk gelmesi ve 4 günlük dinlenme fırsatının doğmasıyla uçak biletlerine ilginin arttığını bildirdi.

Tek gün izin alarak yılbaşı tatilini 4 güne çıkaranların, yurt içi ve yurt dışı biletlerine şimdiden büyük ilgi gösterdiğini aktaran Hacıbayramoğlu, "Yurt içinde en çok rağbeti İzmir, Antalya, İstanbul ve Adana biletleri görürken, yurt dışına gitmek isteyenler genelde KKTC'nin yanı sıra vize hatta pasaport gerektirmeyen ülkeleri tercih etti." ifadesini kullandı.

Hacıbayramoğlu, yılbaşı tatili için en çok bilet alınan rotanın İzmir olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: