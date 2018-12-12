Yeni yılda trafik sigorta primlerinde artış olmayacak

İstanbul, 12 Aralık (DHA) - Hazine Müsteşarlığı, Ocak 2019’da trafik sigorta primlerinde artış olmayacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı sigorta şirketlerine gönderdiği yazıyla, 2019 Ocak ayında trafik sigortası fiyatlarında bir artış olmayacağını duyurdu ve trafik sigortası teminat limitlerinde değişiklik olmayacağını açıkladı.

Tüketici Sorunları Derneği Sigorta Komisyon Başkanı ve Sigorta Brokeri Taner Çağatay yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bilindiği gibi 2017'nin Nisan ayında yapılan düzenlemeyle zorunlu trafik sigortalarında tavan fiyat uygulamasına geçildi. Böylece il bazında, hem araç gruplarına hem de sürücülerin hasar geçmişlerine bakılarak sigorta primleri Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu tavan fiyatlar üzerinden hesaplanmaya başlandı. Sigortacıları zarardan korumak amacıyla da sigortacılara azami primleri her ay yüzde 1.5 oranında artırma hakkı tanındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sigorta şirketlerine gönderdiği 2019 yılına ait duyuruda, trafik sigortasına aylık yüzde 1.5'lik yasal artışın dışında başka bir zam yapılmadığı enflasyon ayarlaması da olmadığını bildirdi.”

Bakanlık, sigorta primlerinde artış yapmamakla birlikte sigortanın teminat limitlerini de artırmazken, gelecek yılın maddi ve bedeni tazminat limitlerinin 2018 yılında olduğu gibi devam edeceğini vurguladı.

Trafik sigortalarında olduğu gibi yangın sigortalarında da (işyeri, konut sigortaları) geçen seneye göre enflasyona bağlı bir artış yaşanmazken, özellikle son dönemlerde yangınların artmasına rağmen fiyatlarda ciddi artışlar görülmedi.

Çağatay sözlerini şöyle sürdürdü:

“Trafik poliçelerine baktığımızda parça fiyatlarının artışından ve döviz kurlarındaki artışlardan dolayı sigorta şirketleri geçen seneye oranla primlerde artışlar öngörmekteydi. Kurlardaki artışlar parça fiyatlarını da etkilemiş trafik ve kasko sigortalarındaki hasar maliyetleri artırmıştır.

“Diğer tarafta zorunlu olmayan kasko poliçelerinde prim ayarlamaları beklenmektedir. Rekabetten dolayı sigorta şirketlerinin primleri makul düzeyde tutacağına inanıyoruz. Bilinçli sigortalı tüketici artık araştırma yaptıktan sonra, birçok şirketten fiyat alarak poliçe düzenlettirmektedir.”

