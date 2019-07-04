FİNANS

Yeni yüzer doğal gaz terminali yarın İzmir'e demirleyecek

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2019 11:02 | Son Güncelleme

Türkiye'nin yeni yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU), yarın İzmir'in Aliağa ilçesindeki limana demirleyecek - Güney Kore'den 11 Haziran'da Türkiye'ye doğru yola çıkan 170 bin metreküp depolama kapasiteli yeni FSRU ulusal doğal gaz sistemine günlük 28 milyon metreküp gaz sağlayabiliyor

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Türkiye'nin yeni yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU) yarın İzmir'in Aliağa ilçesindeki Etki Liman İşletmeleri'ne ait limana yanaşacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Etki Liman İşletmeleri'ne ait Türkiye'nin ilk FSRU olma özelliğini taşıyan ve Aralık 2016'da Aliağa'daki limanda devreye alınan terminal, daha yüksek kapasiteli bu yeni FSRU ile yer değiştirecek.

Depolama kapasitesi 139 bin metreküp olan ilk FSRU sisteme günlük 14 milyon metreküp gaz verebiliyordu. Güney Kore'den 11 Haziran'da Türkiye'ye doğru yola çıkan 170 bin metreküp depolama kapasiteli Hyundai Heavy Industries yapımı yeni FSRU ise doğal gaz sistemine günlük 28 milyon metreküp gaz sağlayabiliyor.

Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliği ve kaynak çeşitliliğini artıracak yeni terminal ile sisteme günlük 7-14 milyon metreküp daha fazla gaz verilebilecek.

Yapımı yeni tamamlanan ve ilk kez Türkiye'de faaliyete başlayacak olan FSRU, Türkiye'nin bu kapsamda kullanacağı üçüncü tesis olarak kayıtlara geçecek. Yeni FSRU’nun 5 Temmuz'da limana yanaşmasının ardından gerekli testler tamamlanacak ve ulusal doğal gaz sistemine bağlantı süreci tamamlanacak.

Daha sonra Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) Katar, Cezayir gibi çeşitli ülkelerden aldığı LNG kargoları tesiste depolanacak ve Türkiye'nin günlük ihtiyacına göre gazlaştırılarak sisteme verilecek.

Türkiye'ye şu anda 11 farklı noktadan yaklaşık 300 milyon metreküp gaz girişi sağlanabiliyor. Bu kapasitenin 2023 itibarıyla 400 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye'nin mevcutta Etki Liman İşletmeleri'ne ait iki ve BOTAŞ'a ait bir FSRU tesisi bulunuyor. BOTAŞ'ın Hatay-Dörtyol'da bulunan terminalinden sisteme günlük 20 milyon metreküp gaz basılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Etki Liman işletmeleri FSRU LNG

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