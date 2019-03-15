Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin olarak "Terörün dili, dini ve ırkı olmadığı inancıyla bizleri yasa boğan bu olayı kınıyor, tüm dünyada yaygınlaşacak bir bilinç ve sağduyu ile böyle bir vahşetin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaan, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik gerçekleştirilen terörist saldırılara ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

Son yıllarda tüm dünyada, İslam karşıtı söylemlerin ve saldırıların artış gösterdiğine işaret eden Kaan, bu tutumun siyaset başta olmak üzere birçok kanaldan desteklendiğine, körüklendiğine tanık olduklarını belirtti.

Kaan, dünyadaki tüm Müslümanların tehdit altında yaşamasına neden olan bu durumun temel insan haklarından olan inanç özgürlüğünün önünde bir engel olmasının yanı sıra, ülkeler ve halklar arasında kin ve düşmanlığı beslediğini dile getirdi.

Kaan, bunun, tek bir dinin mensuplarını değil, tüm dünyayı felakete sürükleyecek sonuçlar doğuracağını vurguladı.