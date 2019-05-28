Yenikapı'dan Tuzla Viaport'a gemiyle turist akacak

Türkiye'nin ve İstanbul'un turizmine çok büyük katma değer sağlayacak bir operasyonla 100 bin yeni turist getireceklerini ifade eden Bayraktar, turistleri tek bir anlaşmayla en iyi şekilde ağırlamaya çalışacaklarını belirtti.

Viaport Marina ile MK Travel arasından yapılan anlaşmaya göre, 100 bin Orta Doğulu turist yıl sonuna kadar Tuzla’da yer alan eğlence parkına gelecek. İstanbul’a gelen turistlerin eğlence, alışveriş ve yeme içme için Tuzla’ya taşınma işlemi İDO gemisiyle sağlanacak. Her gün saat 11.00'de Yenikapı'dan kalkacak gemi, aynı gün saat 20.00'de Tuzla'dan geri dönecek.

Bayraktar, Viaport Marina'nın İstanbul'un vizyon projesi ve yeni yüzü olduğu belirterek, Viaport'un Temapark, Aqua Park ve Aslan Park gibi içinde barındırdıklarıyla bir yaşam merkezi haline geldiğini anlattı.Viaport Marina'nın yatırım maliyetinin 350 milyon dolar olduğunu bildiren Bayraktar, projenin ülkeye çok büyük bir katma değer olduğunu vurguladı.

Bayraktar, "Viaport Marina, Türkiye ve İstanbul'un turizmine katkı sağlayacak, İstanbul'un vitrini olacak kalitede çok güzel bir proje olarak tamamlandı. İnşallah nice yüzbinlerce turisti ağırlamak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Bu yıl için planlanan 100 bin turistin sadece başlangıç olduğunu belirten Bayraktar, gelecek yıl bu rakamı 250 bin turiste çıkartmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bayraktar, "Tuzla bundan birkaç yıl önce sadece tersanelerle gündeme gelmekteydi. Ancak biz Tuzla'da Viaport Marina’yı hayata geçirdikten sonra, Tuzla eğlenceli haberlerin konusu olmaya başladı. Tuzla’ya gelen kişi sayısı da kalitesi de arttı. Bu yaptığımız anlaşma sayesinde de Tuzla artık başka bir boyuta geçecek ve bir kez daha bir üst lige yükselecek. Çünkü artık Tuzla’ya yılda en az 150 bin turist gelecek." ifadelerini kullandı.