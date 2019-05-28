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Yenikapı'dan Tuzla Viaport'a gemiyle turist akacak

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2019 13:31 | Son Güncelleme

Via Properties ile MK Travel, İDO gemisiyle 100 bin Orta Doğulu turisti Tuzla Viaport Marina'ya taşıyacak - Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar: - "Viaport Marina, Türkiye ve İstanbul'un turizmine katkı sağlayacak, İstanbul'un vitrini olacak kalitede çok güzel bir proje olarak tamamlandı. İnşallah nice yüzbinlerce turisti ağırlamak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Via Properties ile MK Travel arasında imzalanan turizm anlaşması çerçevesinde 100 bin Orta Doğulu turist, Yenikapı'dan İDO gemisiyle Tuzla Viaport Marina'ya getirilecek.

Viaport Marina ile MK Travel arasından yapılan anlaşmaya göre, 100 bin Orta Doğulu turist yıl sonuna kadar Tuzla’da yer alan eğlence parkına gelecek. İstanbul’a gelen turistlerin eğlence, alışveriş ve yeme içme için Tuzla’ya taşınma işlemi İDO gemisiyle sağlanacak. Her gün saat 11.00'de Yenikapı'dan kalkacak gemi, aynı gün saat 20.00'de Tuzla'dan geri dönecek.

- "Avrupa'dan Anadolu yakasına özel gemi kaldırıyoruz"

Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar, Yenikapı'daki İDO Terminali'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, Avrupa'dan Anadolu yakasına özel gemi kaldırdıklarını söyledi.

Türkiye'nin ve İstanbul'un turizmine çok büyük katma değer sağlayacak bir operasyonla 100 bin yeni turist getireceklerini ifade eden Bayraktar, turistleri tek bir anlaşmayla en iyi şekilde ağırlamaya çalışacaklarını belirtti.

Bayraktar, Viaport Marina'nın İstanbul'un vizyon projesi ve yeni yüzü olduğu belirterek, Viaport'un Temapark, Aqua Park ve Aslan Park gibi içinde barındırdıklarıyla bir yaşam merkezi haline geldiğini anlattı.Viaport Marina'nın yatırım maliyetinin 350 milyon dolar olduğunu bildiren Bayraktar, projenin ülkeye çok büyük bir katma değer olduğunu vurguladı.

Bayraktar, "Viaport Marina, Türkiye ve İstanbul'un turizmine katkı sağlayacak, İstanbul'un vitrini olacak kalitede çok güzel bir proje olarak tamamlandı. İnşallah nice yüzbinlerce turisti ağırlamak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Bu yıl için planlanan 100 bin turistin sadece başlangıç olduğunu belirten Bayraktar, gelecek yıl bu rakamı 250 bin turiste çıkartmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bayraktar, "Tuzla bundan birkaç yıl önce sadece tersanelerle gündeme gelmekteydi. Ancak biz Tuzla'da Viaport Marina’yı hayata geçirdikten sonra, Tuzla eğlenceli haberlerin konusu olmaya başladı. Tuzla’ya gelen kişi sayısı da kalitesi de arttı. Bu yaptığımız anlaşma sayesinde de Tuzla artık başka bir boyuta geçecek ve bir kez daha bir üst lige yükselecek. Çünkü artık Tuzla’ya yılda en az 150 bin turist gelecek." ifadelerini kullandı.

- " Yalova ve Bursa'dan seferler düzenleyebiliriz"

İDO Genel Müdürü Hasan Üstündağ da toplantıdaki konuşmasında, söz konusu projeyle yaklaşık 3,5 ay gibi bir sürede, 100 bin turisti Yenikapı'dan Tuzla Marina'daki Viaport'a taşıyacaklarını söyledi.

Amaçlarının yolcuları hızlı, konforlu ve güvenli bir hizmet vermek olduğunun altını çizen Üstündağ, "Seferleri aksatmadan yapmamız lazım. Sürdürülebilir olması lazım. Başlangıçta bir gidiş, bir dönüş iki seferle bu işe başlayacağız. Talep doğrultusunda bu seferleri artırma imkanımız olacak. 30 yıllık İDO tarihinde ilk defa bir eğlence merkezine yapacağımız seferimiz olacak. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Hem terminal hem gemi hizmetleri açısından, turistleri en iyi şekilde, ülkemize yakışan şekilde ağırlamayı hedefliyoruz. Proje ileriye dönük, daha açık bir proje. Proje sadece İstanbul ile sınırlı değil. Belki Yalova ve Bursa'dan seferler düzenleyebiliriz." diye konuştu.

MK Travel Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Kaya ise bugün bir hayali gerçekleştirdiklerini belirterek, Tuzla'daki tesislerde insanların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak herseyini olduğunu söyledi.Turizmciler olarak hedeflerinin eğlence tesisine getirdikleri kişi sayısını artırmak olduğunu dile getiren Kaya, bu tür eğlence tesislerinin turizmcilerin işini kolaylaştırdığını kaydetti.

Toplantı, turistleri Tuzla’ya taşıyacak olan geminin önünde kurdele kesimiyle son buldu.

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tuzla Via Properties Yenikapı

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