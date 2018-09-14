İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - ABD merkezli düşünce kuruluşu Düzenleme Destek Projesi (RAP) Kıdemli Danışmanı Michael Hogan, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla büyümesi için piyasada yer açılması gerektiğini belirterek, "Ekonomik ve verimli olmayan eski santrallerin emekli olması gerekiyor ki Türkiye'de elektrikteki arz fazlası ortadan kalksın ve yenilenebilir kaynaklar kendine büyümek için yer bulabilsin" dedi.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından düzenlenen "Türkiye'de Enerji Finansmanı" paneli için Türkiye'ye gelen Hogan, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin son yıllarda elektrik piyasasında büyük gelişmeler yaşadığını ve bu gelişmenin yenilenebilir enerji kaynaklarına da yansıdığını vurgulayan Hogan, şu anda ülkede elektrikte arz fazlası yaşandığına dikkati çekti.

Hogan, çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye'de de elektrik talebinin beklendiği kadar büyümediği için söz konusu arz fazlasının piyasa fiyatlarını aşağı çektiğini anlattı.

- "Dengelenme için verimli kaynaklar büyümeli"