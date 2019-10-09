MUHSİN BARIŞ TİRYAKİOĞLU - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türk lirası üzerinden yapılması planlanan alım garantili yeni enerji sözleşmelerine ilişkin, "Özellikle yenilenebilir enerji yatırımları teşviksiz olmuyor ama bu teşvikler döviz de olsa lira da olsa Türkiye'nin kazancına olan şeyler. Bugün övünerek söylüyoruz ki yüzde 65 yerli ve yenilenebilir kaynakla enerji üretiyoruz. Bu cari açığımıza da olumlu yansıyor." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, söz konusu sistemin Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu enerji alanında kazanımlarını artırabileceğine dikkati çekti.

Sözleşmeler ve şirketlere verilen teşviklerle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Yılmaz, teşviklerin lira veya döviz bazında olabildiğini ve garanti bir gelir oluşturması yönüyle de riski azalttığını dile getirdi.

Yılmaz, azalan risk neticesinde kreditör veya finansörlerin, yatırımcılara daha uygun krediler verdiğini vurgulayarak, "Bu konuyla ilgili birtakım görüşmeler var. Neticede, yasanın çıkmasına daha yaklaşık 15 ay gibi bir süre var ama o zamana da bırakmayız. Bir çalışma var. Bununla ilgili de herhalde bir kanun çıkacak, o da çözülecek." diye konuştu.