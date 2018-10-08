FİNANS

Yenilenebilir enerjide kapasite artışı sürecek

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 15:21 | Son Güncelleme

Türkiye, yenilenebilir enerjide kapasitesini 2023'e kadar yaklaşık 14 gigavat artırarak 53 gigavata çıkaracak

Türkiye, yenilenebilir enerjide geçen yıl 39 gigavat olan kurulu gücünü, 2023'e kadar yaklaşık 14 gigavat artırarak 53 gigavata yükseltecek.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 2018 Yenilenebilir Enerji Raporu'na göre, Türkiye 2023'e kadar güneş enerjisinde kapasitesini 5,1 gigavat, rüzgarda 4,4 gigavat, hidroelektrikte 3,2 gigavat, biyokütle enerjisinde 0,7 gigavat ve jeotermal enerjide 0,3 gigavat artıracak.

Türkiye'de geçen yıl 87 teravatsaat olan yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi, 2023'te 137 teravatsaate çıkacak. Kurulu kapasite ise 2023'e kadar 14 gigavat artarak 53 gigavata ulaşacak.

Ayrıca Türkiye 2023'e kadar dünyada hidroelektrik ve jeotermal enerji alanında kapasitesini en fazla artıran ilk 5 ülke arasında yer alacak.

Dünyada 2023'e kadar hidroelektrik ve jeotermal enerjide kapasitesini en fazla artıracak ilk 5 ülke ve artış miktarları ise şöyle:

Ülke

Hidroelektrik enerjide kapasite artışı (GW)

Çin

47,3

Hindistan

9,3

Brezilya

8,3

Etiyopya

5,1

Türkiye

3,2

Ülke

Jeotermal enerjide kapasite artışı (GW)

Endonezya

1,2

Kenya

0,5

Filipinler

0,4

Türkiye

0,3

Yeni Zelanda

0,1

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Uluslararası Enerji Ajansı

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