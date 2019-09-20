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Yenilenebilir enerjiye yatırım artacak

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

Dünyada yenilenebilir enerji kapasitesinin bu yıl geçen yıla göre yüzde 12 artacağı öngörülüyor - Böylece yıl sonunda sisteme yaklaşık 200 gigavatlık temiz enerji kapasitesi eklenmiş olacak

İSTANBUL (AA) - Dünya genelinde yenilenebilir enerji kapasitesinin bu yıl geçen yıla göre yüzde 12 artması bekleniyor. Böylece yıl sonunda küresel elektrik sistemine yaklaşık 200 gigavatlık temiz enerji kapasitesi eklenmiş olacak.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Eylem Zirvesi öncesinde, 21 Ekim'de yayınlanacak "Yenilenebilir Enerji 2019 Raporu"na ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, 2018'de Çin'in yenilenebilir enerji politikasındaki ani değişiklikler nedeniyle yavaşlayan temiz enerji yatırımlarında son 4 yılın en hızlı artışı yaşanacak.

Yenilenebilir enerji kapasitesi bu yıl geçen yıla göre yüzde 12 artacak. Böylece yıl sonunda sisteme yaklaşık 200 gigavatlık temiz enerji yatırımı dahil edilmiş olacak.

Büyümede ilave güneş enerjisi yatırımları kilit rol oynayacak. Güneşte bu yıl kurulu kapasite yüzde 17 artacak ve yaklaşık 115 gigavatlık yatırım işletmeye girecek. Ayrıca güneş enerjisi kapasitesinde ilk kez bu yıl 100 gigavat seviyesi aşılmış olacak.

Çin'in güneş enerjisi yatırımlarındaki yavaşlama Avrupa Birliği'nde (AB) İspanya'nın başı çektiği kapasite artışlarıyla dengelenecek. Vietnam, Hindistan ve ABD'deki hızlı kapasite artışları da büyümede etkili olacak.

- Rüzgarda kapasite yüzde 15 artacak

Rüzgar enerjisinde bu yıl yüzde 15 kapasite artışı gerçekleşecek. Böylece 53 gigavat ilave kapasite daha devreye alınacak. Bu kapasite artışında ABD ve Çin büyük pay sahibi olacak.

Bu yılki denizüstü (offshore) rüzgar enerjisi ilave kapasitesi ise AB ve Çin'deki yatırımlarla yaklaşık 5 gigavat seviyesinde gerçekleşecek.

- Güneş enerjisi kurulumunda fiyatlar düştü

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen IEA Başkanı Dr. Fatih Birol, yenilenebilir enerji yatırımlarının 2018'deki hayal kırıklığının ardından son 4 yıldaki en hızlı büyümesine ulaştığını belirtti.

Güneş enerjisi kurulum fiyatlarında büyük düşüş yaşandığına dikkati çeken Birol, "Bununla birlikte, rüzgar enerjisi kapasitesi de güçlü bir şekilde artıyor. Offshore rüzgar enerjisi de umut verici sinyaller veriyor." ifadesini kullandı.

IEA'nın Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu'na göre, Paris İklim Anlaşması kapsamındaki hedeflere ulaşılabilmesi için küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2018-2030 arasında her yıl yaklaşık 300 gigavat büyümesi gerekiyor.

Öte yandan, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı verilerine göre, dünyadaki toplam yenilenebilir enerji kapasitesi geçen yıl sonu itibarıyla 2 bin 351 gigavat olarak kayıtlara geçti.

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