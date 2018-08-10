Yenilenen Şeker Mobil Şube kazandırıyor

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, bireysel ve kurumsal müşterilerine hizmet verdiği mobil şubesini yeniledi.

Şekerbank'ın açıklamasına göre, banka, kişiselleştirilebilen ana sayfası ile kişiye özel mobil bankacılık hizmeti sunduğu Şeker Mobil Şube üzerinden işlem yapan müşterilerine Apple Watch Series 3 kazanma fırsatı sunuyor.

Şeker Mobil Şube ile EFT, havale gibi para transferleri başta olmak üzere fatura ve kurum ödemelerinden avantajlı kurlarla döviz alım satım işlemlerine, hisse senedi işlemlerinden altın alım satım işlemlerine, avantajlı e-mevduat işlemlerinden hesap ve kart bilgilerini tıklamadan görüntülemeye kadar birçok bankacılık işlemi hızlı, güvenli ve kolaylıkla gerçekleştirilebilecek.

Şekerbank, kolay kullanım ve sade tasarım özelliklerini ön plana çıkardığı mobil şubesini yenileyerek tüm bireysel ve kurumsal müşterilerinin kullanımına sundu. Kullanım kolaylığı sağlayan bir tasarımla yenilenen Şeker Mobil Şube ile tüm işlemler hızlı ve güvenli bir şekilde 7 gün 24 saat yapılabilecek.

Banka, yenilenen Şeker Mobil Şube ile ayrıca 13 Ağustos-30 Eylül'de işlem yapan müşterilerine düzenlenecek kampanya sonunda gerçekleştirilecek çekilişle 10 adet Apple Watch Series 3 kazanma fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında, Şeker Mobil Şube üzerinden, para transferi, ödeme, taksitli nakit avans ve nakit avans işlemlerinden herhangi birini yapan müşterilere her işlem için günlük bir çekiliş hakkı verilecek.

