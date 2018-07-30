İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, misafirlerinin puan kazanmasına olanak sağlayan yeni uçuş programı Pegasus BolBol'u uygulamaya aldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus, 24 Temmuz'dan itibaren uygulamaya koyulan yeni uçuş programı Pegasus BolBol ile misafirlerine daha çok avantaj sunmaya başladı.
Program dönüşümü sonrası mevcut Pegasus Plus üyeleri aynı telefon numarası ve şifreleri ile Pegasus BolBol üyesi olarak devam edebiliyor, programın yeni fonksiyonları ve özelliklerinden faydalanabiliyor.
Üyeler, www.flypgs.com ve Pegasus mobil uygulaması üzerinden BolBol hesaplarıyla giriş yapıp uçuşları arattıktan sonra karşılarına çıkan BolPuan seçeneğini işaretleyerek, biletlerini BolPuan ile alabiliyorlar.
Pegasus BolBol ile misafirler artık bol bol puan kazanma şansına sahip oluyor. Program kapsamında her 100 liralık uçak bileti harcamasına 100 BolPuan, yurt içi online check-in işlemlerinde 250 BolPuan, yurt dışı online çheck-in işlemlerinde ise 500 BolPuan kazanılıyor.
Misafirler, biletlerini ve ek hizmetlerini (koltuk seçimi, bagaj, yemek, flex) puanları ile satın alabilirken isterlerse vergi ve hizmet bedellerini de puanları ile ödeyebiliyor.
Ayrıca ING Pegasus BolBol kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ve iş ortakları Budget, Avis ve Rocketmiles’dan yapılan harcamalarda da BolPuan kazanmak mümkün oluyor. ING Pegasus BolBol Premium Kart ile 100 lira harcamaya 50 BolPuan, ING Pegasus BolBol Classic Kart ile 100 lira harcamaya 20 BolPuan, Budget ve Avis’ten yapılacak araç kiralamalarında 500 BolPuan, Rocketmiles'tan yapılacak otel rezervasyonundan ise 15 bin BolPuan'a varan puan kazanılıyor.
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