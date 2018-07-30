İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, misafirlerinin puan kazanmasına olanak sağlayan yeni uçuş programı Pegasus BolBol'u uygulamaya aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus, 24 Temmuz'dan itibaren uygulamaya koyulan yeni uçuş programı Pegasus BolBol ile misafirlerine daha çok avantaj sunmaya başladı.

Program dönüşümü sonrası mevcut Pegasus Plus üyeleri aynı telefon numarası ve şifreleri ile Pegasus BolBol üyesi olarak devam edebiliyor, programın yeni fonksiyonları ve özelliklerinden faydalanabiliyor.

Üyeler, www.flypgs.com ve Pegasus mobil uygulaması üzerinden BolBol hesaplarıyla giriş yapıp uçuşları arattıktan sonra karşılarına çıkan BolPuan seçeneğini işaretleyerek, biletlerini BolPuan ile alabiliyorlar.

Pegasus BolBol ile misafirler artık bol bol puan kazanma şansına sahip oluyor. Program kapsamında her 100 liralık uçak bileti harcamasına 100 BolPuan, yurt içi online check-in işlemlerinde 250 BolPuan, yurt dışı online çheck-in işlemlerinde ise 500 BolPuan kazanılıyor.