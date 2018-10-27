EBRU ŞENGÜL - Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Hüseyin Gelis, Türkiye ve Almanya ilişkilerinde tamamen yeni bir sayfa açıldığını belirterek, "Klasik ve eski anlamda imalat yatırımlarının gündemimizde olmaması gerekiyor. Yenilikçi alanları seçerek bunun üzerine yatırım yapmalıyız." dedi.

Gelis, 2. Türk-Alman Enerji Forumu'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ve Alman heyetleri arasındaki görüşmelerde olumlu bir atmosfer yakalandığını ve yeni iş fırsatlarının değerlendirildiğini söyledi.

Türkiye ve Almanya'nın üçüncü ülkelerde de neler yapabileceğine bakması gerektiğini ifade eden Gelis, "Örneğin Afrika bugünlerde gelişen bir pazar. Almanya'nın Afrika'daki fırsat ve yatırımlar konusuna büyük bir ilgisi var. Türkiye'nin de inşaat sektörü çok kuvvetli. Eğer Almanya ve Türkiye bu konuda birleşebilirlerse, Afrika'da iş birliği olabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Gelis, Türkiye'de yenilenebilir pazarının çok ciddi boyuta ulaştığını ve ülkenin dünyanın en önemli rüzgar pazarlarından biri haline geldiğini anlattı.