FİNANS

"Yenilikçi alanları seçerek bunun üzerine yatırım yapmalıyız"

FİNANS HABERLERİ  | 27.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Hüseyin Gelis: - "Türkiye ve Almanya ilişkilerinde tamamen yeni bir sayfa açıldı" - "Klasik ve eski anlamda imalat yatırımlarının gündemimizde olmaması gerekiyor. Yenilikçi alanları seçerek bunun üzerine yatırım yapmalıyız" - "Deniz üstü rüzgar projelerinden önce mevcut kara projelerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Mevcut projelerin belli bir seviyeye gelmesiyle, deniz üstü projelere de devam edilebilir"

EBRU ŞENGÜL - Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Hüseyin Gelis, Türkiye ve Almanya ilişkilerinde tamamen yeni bir sayfa açıldığını belirterek, "Klasik ve eski anlamda imalat yatırımlarının gündemimizde olmaması gerekiyor. Yenilikçi alanları seçerek bunun üzerine yatırım yapmalıyız." dedi.

Gelis, 2. Türk-Alman Enerji Forumu'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ve Alman heyetleri arasındaki görüşmelerde olumlu bir atmosfer yakalandığını ve yeni iş fırsatlarının değerlendirildiğini söyledi.

Türkiye ve Almanya'nın üçüncü ülkelerde de neler yapabileceğine bakması gerektiğini ifade eden Gelis, "Örneğin Afrika bugünlerde gelişen bir pazar. Almanya'nın Afrika'daki fırsat ve yatırımlar konusuna büyük bir ilgisi var. Türkiye'nin de inşaat sektörü çok kuvvetli. Eğer Almanya ve Türkiye bu konuda birleşebilirlerse, Afrika'da iş birliği olabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Gelis, Türkiye'de yenilenebilir pazarının çok ciddi boyuta ulaştığını ve ülkenin dünyanın en önemli rüzgar pazarlarından biri haline geldiğini anlattı.

Son yıllarda yenilenebilir enerjide Türkiye'de önemli yatırımlar yapıldığına işaret eden Gelis, şunları kaydetti:

"Rüzgarda Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projesi bunlardan biri. Güneş konusunda da YEKA projesini gördük. Bundan sonra da buna benzer projelerin gerçekleşeceğine inanıyorum. Burada bir problem var ama geçici olduğuna inanıyorum, o da finans. Böyle projeleri gerçekleştirmek istediğimiz zaman finansa ihtiyacımız var. Yurt dışındaki yatırımcılar, Türkiye'deki pazarı ve gelişmeleri yakından izliyor, riskleri inceliyorlar. Aslında Siemens gibi büyük şirketlerde bir problem yok. Biz 162 yıldan beri buradayız. Türkiye pazarını gayet iyi anlıyoruz. Fakat bu pazara yatırım yapacak şirketler sırf büyük şirketler değil, KOBİ'ler de var. Onların da Türkiye'de yatırım yapmaları gerekiyor. Onları ikna etmemiz için de ödevlerimizi yapmamız gerekiyor. Klasik ve eski anlamda imalat yatırımlarının gündemimizde olmaması gerekiyor. Yenilikçi alanları seçerek bunun üzerine yatırım yapmalıyız."

Önümüzdeki dönemde Alman firmalarının enerji konusunda daha fazla yatırım yapacağına inandığını belirten Gelis, deniz üstü rüzgar alanında da yeni fırsatlar bulunduğunu söyledi.

Siemens'in dünya genelinde deniz üstü rüzgar yatırımında bulunan ilk şirketlerden biri olduğuna işaret eden Gelis, "Türkiye'de de fırsatlar var ancak deniz üstü yatırımlarda biraz daha vaktimiz var." dedi.

Gelis,Türkiye'deki demiryolu projeleriyle de her zaman yakından ilgilendiklerini anlatarak, "Siemens Türkiye'nin ilk raylı sistemlerini, ilk tramvayını ülkeye getiren şirket. Siemens olarak bu konuda Alman ve Türk hükümetlerinin yanında olacağımızı ifade edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Hüseyin

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