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Yenilikçi Asya şirketleri, Türkiye'de iş birliği arayışında

FİNANS HABERLERİ  | 07.10.2019 11:11 | Son Güncelleme

Otomotiv ve savunma sanayi alanlarında Türkiye'de iş birliği arayışında olan Asya şirketleri, "Business Meeting ASIA 2019 Istanbul" zirvesinde Türk şirketleriyle buluşacak - Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu: - "Teknopark İstanbul olarak Türkiye ayağını organize ettiğimiz bu zirvede, şirketlerimiz faaliyetlerini Asyalı şirketlere anlatacaklar ve Türkiye'nin teknoloji ihracatına katma değer sunacak iş birliklerine imza atacaklar" - "Toplantıya katılan üniversite temsilcileri, OSB yetkilikleri de bu şirketlerin çalışmalarını birinci ağızdan dinleyip Türkiye’de bu teknolojilerin geliştirilmesi noktasında neler yapılabileceğini konuşabilecek"

İSTANBUL (AA) - Otomotiv ve savunma sanayi alanlarında Türkiye'de iş birliği arayışında olan Asya şirketleri, "Business Meeting ASIA 2019 Istanbul" zirvesinde Türk şirketleriyle bir araya gelecek.

Teknopark İstanbul açıklamasına göre, Teknopark İstanbul ev sahipliğinde ve Asian Science Park Association (ASPA) ortaklığında 8 Ekim'de Hilton Istanbul Bosphorus’ta düzenlenecek "Business Meeting ASIA 2019 Istanbul" zirvesi, özellikle otomotiv ve savunma sanayi alanlarında Türkiye’de iş birliği arayışında olan Asya şirketlerini Türk şirketleriyle buluşturacak.

Türkiye’ye gelen Asyalı şirketlerin programında Türk savunma sanayisinin Ar-Ge merkezi Teknopark İstanbul’u ziyaret edecekleri bir teknik tur da yer alıyor. Bu turda şirket temsilcileri, Teknopark İstanbul'da otomotiv alanında Ar-Ge çalışmaları yürüten pek çok yerli ve yabancı şirketle görüşmeler gerçekleştirecek.

Yenilikçi teknolojileri dünyayla tanıştıran Asyalı şirketler, sadece otomotivde değil, 2021 yılında 55 milyar dolarlık pazar payına ulaşması beklenen robotik otomasyon teknolojisi başta olmak üzere pek çok farklı sektörde dünyaya yön veriyor. Türkiye de son zamanlarda; büyük veri, yapay zeka, simülasyon, sistem entegrasyonu, dijital ikiz çözümleri, silahsız hava araçları ve otomotiv yan sanayi ürünleri geliştiren Asyalı şirketlerin ilgi odağında bulunuyor.

KPMG'nin otomotiv sektörünü kapsayan "Sektörel Bakış 2019" başlıklı raporuna göre, dünyada son 10 yılda otomotiv üretimi Avrupa ve ABD'den Asya'ya kaydı. Rapora göre, 2007 krizi öncesi otomotivdeki üretim payı yüzde 26,1 olan Amerika'nın payı 2017'ye gelindiğinde yüzde 21,2'ye, Avrupa'nınki ise yüzde 31,2'den yüzde 22,28'e geriledi. Asya'nın payı ise 10 yıllık dönemde yüzde 41,9'dan yüzde 55'e yükseldi.

- "Milli teknolojilerinin küresel pazarlara açılması için önemli bir adım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Asya pazarındaki yenilikçi şirketlerle Türkiye’deki markaları, organize sanayi bölgesi (OSB) temsilcilerini, üniversiteleri ve girişimcileri bir araya getirecek olan zirvenin ev sahibi olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Türkiye'nin milli teknolojilerinin küresel pazarlara açılması için önemli bir adım attıklarını aktaran Topçu, şunları kaydetti:

"Teknopark İstanbul olarak Türkiye ayağını organize ettiğimiz bu zirvede, şirketlerimiz faaliyetlerini Asyalı şirketlere anlatacaklar ve Türkiye’nin teknoloji ihracatına katma değer sunacak iş birliklerine imza atacaklar. Yine toplantıya katılan üniversite temsilcileri, OSB yetkilileri de bu şirketlerin çalışmalarını birinci ağızdan dinleyip Türkiye’de bu teknolojilerin geliştirilmesi noktasında neler yapılabileceğini konuşabilecekler."

Topçu, Business Meeting ASIA 2019 Istanbul zirvesi öncesi otomotiv sektörünün temsilcileriyle bu şirketleri bir araya getiren bir panele de imza atacaklarını belirterek, "Otomotiv sanayisinin Asya’ya kaydığı gerçeğinden hareketle ülkemizde ağırlayacağımız bu şirketler için Türkiye otomotiv sektörünü değerlendireceğimiz bir panel de organize ettik. Açılış konuşmasını Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Alankuş’un yapacağı oturumda Asyalı şirket temsilcileriyle sektördeki gelişmeler paylaşılacak." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
asya Business Meeting ASIA 2019 Teknopark İstanbul

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