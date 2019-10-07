Yenilikçi Asya şirketleri, Türkiye'de iş birliği arayışında

İSTANBUL (AA) - Otomotiv ve savunma sanayi alanlarında Türkiye'de iş birliği arayışında olan Asya şirketleri, "Business Meeting ASIA 2019 Istanbul" zirvesinde Türk şirketleriyle bir araya gelecek.

Teknopark İstanbul açıklamasına göre, Teknopark İstanbul ev sahipliğinde ve Asian Science Park Association (ASPA) ortaklığında 8 Ekim'de Hilton Istanbul Bosphorus’ta düzenlenecek "Business Meeting ASIA 2019 Istanbul" zirvesi, özellikle otomotiv ve savunma sanayi alanlarında Türkiye’de iş birliği arayışında olan Asya şirketlerini Türk şirketleriyle buluşturacak.

Türkiye’ye gelen Asyalı şirketlerin programında Türk savunma sanayisinin Ar-Ge merkezi Teknopark İstanbul’u ziyaret edecekleri bir teknik tur da yer alıyor. Bu turda şirket temsilcileri, Teknopark İstanbul'da otomotiv alanında Ar-Ge çalışmaları yürüten pek çok yerli ve yabancı şirketle görüşmeler gerçekleştirecek.

Yenilikçi teknolojileri dünyayla tanıştıran Asyalı şirketler, sadece otomotivde değil, 2021 yılında 55 milyar dolarlık pazar payına ulaşması beklenen robotik otomasyon teknolojisi başta olmak üzere pek çok farklı sektörde dünyaya yön veriyor. Türkiye de son zamanlarda; büyük veri, yapay zeka, simülasyon, sistem entegrasyonu, dijital ikiz çözümleri, silahsız hava araçları ve otomotiv yan sanayi ürünleri geliştiren Asyalı şirketlerin ilgi odağında bulunuyor.