Yenilikçi fikirler desteklerle ticarileşiyor

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" vizyonuyla ve KOSGEB aracılığıyla fikirlerini ticarileştirmeyi hedefleyen işletmelere yaklaşık 1,6 milyar liralık paketle destek sağlıyor.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, KOSGEB tarafından "Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri" başlığı altında, fikrini ürüne dönüştürmek isteyenlere 750 bin lirası "Ar-Ge ve İnovasyon", 818 bin lirası "Endüstriyel Uygulama" alanlarında olmak üzere, 1 milyon 568 bin lira destek veriliyor.

Ar-Ge ve İnovasyon Programı ile bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ'lerle girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi veya hizmet üretilmesi konularında projelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Yenilikçi, teknolojik ve katma değeri yüksek bir ürün üreten, bu ürünü uluslararası pazarlara taşımak isteyen, ihracat odaklılar başta olmak üzere yeni bir vizyonla bütün KOBİ'lere destek sağlanıyor.

KOSGEB tarafından desteklenecek projelerin giderleri için teknopark içinde çalışan KOBİ'lere 30 bin lira, dışındakilere 24 bin lira kira desteği veriliyor.