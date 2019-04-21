FİNANS

Yenilikçi fikirler desteklerle ticarileşiyor

FİNANS HABERLERİ  | 21.04.2019 11:13 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" vizyonuyla ve KOSGEB aracılığıyla fikirlerini ticarileştirmeyi hedefleyen işletmelere yaklaşık 1,6 milyar liralık paketle destek veriyor - Bu kapsamda KOSGEB, yeni bir ürünün üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyeti düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla geliştirilen projelere 818 bin liraya kadar finansman sağlıyor

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" vizyonuyla ve KOSGEB aracılığıyla fikirlerini ticarileştirmeyi hedefleyen işletmelere yaklaşık 1,6 milyar liralık paketle destek sağlıyor.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, KOSGEB tarafından "Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri" başlığı altında, fikrini ürüne dönüştürmek isteyenlere 750 bin lirası "Ar-Ge ve İnovasyon", 818 bin lirası "Endüstriyel Uygulama" alanlarında olmak üzere, 1 milyon 568 bin lira destek veriliyor.

Ar-Ge ve İnovasyon Programı ile bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ'lerle girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi veya hizmet üretilmesi konularında projelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Yenilikçi, teknolojik ve katma değeri yüksek bir ürün üreten, bu ürünü uluslararası pazarlara taşımak isteyen, ihracat odaklılar başta olmak üzere yeni bir vizyonla bütün KOBİ'lere destek sağlanıyor.

KOSGEB tarafından desteklenecek projelerin giderleri için teknopark içinde çalışan KOBİ'lere 30 bin lira, dışındakilere 24 bin lira kira desteği veriliyor.

İşletmelere makine-teçhizat, donanım, ham madde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği kapsamında sunulan 450 bin lira desteğin 300 bin lirası geri ödemeli tahsis ediliyor. Bu alandaki desteklerde, yerli malı belgesi varsa destek oranlarına yüzde 15 ilave yapılıyor.

KOBİ'lere personel gideri için 150 bin lira, başlangıç sermayesi desteği için 20 bin lira, proje danışmanlık desteği için 25 bin lira, eğitim desteği için 10 bin lira, sınai ve fikri mülkiyet hakları desteği için 20 bin lira destek sağlanıyor.

Ayrıca, proje geliştirme desteği kapsamında, proje tanıtımına 5 bin liraya, yurt içi-dışı kongre, konferans, fuar-teknolojik iş birliği ziyaretlerine 15 bin liraya, test, analiz, belgelendirmeye 25 bin liraya kadar destek veriliyor.

- Endüstriyel uygulama projeleri de destekleniyor

KOSGEB, "Endüstriyel Uygulama Programı" kapsamında da yeni bir ürünün üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projeleri destekliyor.

Söz konusu programla 818 bin liraya kadar projelere destek veriliyor. Bu alanda kira desteği başlığı altında 18 bin lira, makine-teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım ve tasarım giderleri desteği adı altında geri ödemesiz 150 bin lira, geri ödemeli 500 bin lira, personel gideri desteği altında da 150 bin lira projelere destek sağlanıyor.

Yok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira vereceklerYok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira verecekler
Marmarbirlik, delegelerden tam not aldıMarmarbirlik, delegelerden tam not aldı
"Yerli Otomotiv ve Üretim Teknolojileri İstişare Toplantısı""Yerli Otomotiv ve Üretim Teknolojileri İstişare Toplantısı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ar-Ge ve İnovasyon Dünya Yaratıcılık ve Yenilikçilik Günü KOSGEB

En Çok Okunan Haberler

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, en az 100 kişi öldü

Kanlı pazar! Ülke kana bulandı, en az 100 kişi öldü

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

İzmir'de sıcak dakikalar! NATO lojmanlarına saldırdılar!

e-Devlet’ten abonelik ve fesih işlemi 1,2 milyonu geçti!

e-Devlet’ten abonelik ve fesih işlemi 1,2 milyonu geçti!

Türkiye'de üretildi! Tüm dünyaya sergilenecek

Türkiye'de üretildi! Tüm dünyaya sergilenecek

Gram altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

Gram altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

Bakan Selçuk'tan memurlara 'sendika' açıklaması

Bakan Selçuk'tan memurlara 'sendika' açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmarbirlik, delegelerden tam not aldı

Marmarbirlik, delegelerden tam not aldı

"Yerli Otomotiv ve Üretim Teknolojileri İstişare Toplantısı"

"Yerli Otomotiv ve Üretim Teknolojileri İstişare Toplantısı"

MÜSİAD'ın, 'Yerli Otomobil ve Üretim Teknolojileri' toplantısı Bursa'da yapıldı

MÜSİAD'ın, 'Yerli Otomobil ve Üretim Teknolojileri' toplantısı Bursa'da yapıldı

7'nci Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülleri sahiplerini buldu

7'nci Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülleri sahiplerini buldu

TAV'ın Umman operasyonlarına mükemmellik ödülü

TAV'ın Umman operasyonlarına mükemmellik ödülü

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, 'Temiz Bir Dünya' için 25 bin bez çanta hediye ediyor

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, 'Temiz Bir Dünya' için 25 bin bez çanta hediye ediyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.