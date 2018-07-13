Yenişehir biberi Avrupa sofralarını süslüyor

SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'nin önemli sebze üretim merkezlerinden Bursa'nın Yenişehir ilçesinde biber hasadına başlandı.

Nüfusunun yüzde 85'i tarım ve hayvancılıkla uğraşan Yenişehir'de 520 bin dönüm ekilebilir arazinin 220 bin dönümünde sebze ve meyve yetiştiriliyor.

Yenişehir Ovası'nda üretilen biber çeşitleri ise Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yenişehir Ovası'ndaki çiftçilerin teknolojik imkanlarla kaliteli üretim yaptığını söyledi.

Özellikle sebze üretimiyle ön planda olan ilçeden Türkiye'nin dört bir tarafına ve birçok ülkeye ürün gönderildiğini belirten Aktaş, "İlçemizde çok kaliteli üretim yapılıyor. Bundan dolayı sofraları süsleyen ürünlerimiz beğeniyle tüketiliyor." dedi.

Aktaş, 1978 yılından beri Avrupa'ya sebze ihraç ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"İlçemizde biber hasadı başladı. Bu yıl 30 bin dönümde ekili biber çeşitlerimiz var. Yaklaşık 70 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu üretimin 15 bin tonunu Avrupa'ya kalan kısmı ise iç piyasa sunacağız. Üreticilerimiz şu an için fiyatlardan ve ürün kalitesinden çok memnun. Fiyatlar biber çeşidine göre, 1,5-2,5 lira arasında değişiyor. Fiyatlar 1 liranın altına düşmediği sürece üretici zarar etmez. İnşallah üreticimiz 2018 yılını iyi bir ihracat ve kazançla kapatır."