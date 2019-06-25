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Yenişehir'de çiftçi, bibere yöneldi

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2019 11:15 | Son Güncelleme

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde son yıllarda şeker pancarı, tohumluk mısır, bezelye ve taze fasulyenin üretiminden umduğunu bulamayan çifti, bibere yöneldi.

Yenişehir'de çiftçi, bibere yöneldi

Gürhan ADANA/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Yenişehir ilçesinde son yıllarda şeker pancarı, tohumluk mısır, bezelye ve taze fasulyenin üretiminden umduğunu bulamayan çifti, bibere yöneldi.
Türkiye'nin önemli tarım alanlarından Bursa'daki Yenişehir Ovası'nda son yıllarda şeker pancarı, tohumluk mısır, bezelye ve taze fasulye üretiminden umduğunu bulamayan çiftçi, bibere yöneldi. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı ve Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Aktaş, üretimin biber çeşitlerine kaydığını söyledi. Bu sezon biber dikim alanlarının 15 bin dönümden 20 bin dönüme çıktığını anlatan Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu artışı tetikleyen, geçen yıl pancar eken çiftçilerin kazanç sağlayamaması oldu. Susurluk Şeker Fabrikası'na teslim edilen pancarların polar olarak adlandırılan şeker oranı 8 ile 10 arasında ölçülmüş, bu yüzden çiftçiye az ödeme yapılmıştı. Oysa, şeker oranındaki düşüklük çiftçinin hatası değildi. Polar oranı, hava koşullarından ötürü düşmüştü. Biz de 'Çiftçi, 2019'da pancar ekmez' demiştik, dediğimiz çıktı. Mayıs’ın ilk haftası dikilen biberler Temmuz’un ilk günleri, bugünlerde dikilen biberler ise Ağustos’un son haftası hasat edilecek."

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Yenişehir'de çiftçi, bibere yöneldiYenişehir'de çiftçi, bibere yöneldiYenişehir'de çiftçi, bibere yöneldiYenişehir'de çiftçi, bibere yöneldi

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