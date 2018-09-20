"YEP, sabır ve kararlılıkla finansal istikrarı öngörüyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ekonomide 3 yıllık yol haritası özelliğine sahip Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP), nitelikli ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için sabır ve kararlılığı, öncelikli olarak ise finansal istikrarın yeniden tesis edilmesini öngördüğünü bildirdi.

Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi.

Ekonomide 3 yıllık yol haritası özelliğine sahip YEP'in, nitelikli ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için sabır ve kararlılığı, öncelikli olarak ise finansal istikrarın yeniden tesis edilmesini öngördüğünü belirten Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Programda, reel sektör için her zaman önemini vurguladığımız Kalkınma Bankası'nın da önemsenmesini anlamlı buluyoruz. Bu programın hızlı karar alma eşliğinde etkili bir şekilde uygulanarak başta sanayi sektörümüz olmak üzere tüm kesimler için belirsizliği gidererek üretim çarkımıza ivme kazandırmasını diliyorum."

