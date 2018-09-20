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"YEP'deki vergi sistemiyle ilgili hedefler iş dünyamıza güven kazandıracak"

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 17:04 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) "Vergi sisteminin daha adil hale getirilmesiyle ilgili hedefler"in iş dünyasına güven kazandıracağını vurguladı.

İstanbul, 20 Eylül (DHA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) "Vergi sisteminin daha adil hale getirilmesiyle ilgili hedefler"in iş dünyasına güven kazandıracağını vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı YEP ile ilgili olarak, "Dengelenme, disiplin ve değişim kurgusu üzerine oturtulan YEP’i ekonominin yeni anayasası olarak görüyoruz” diyen Avdagiç, programda yer alan ekonomide öngörülebilirliği artırıp, oynaklığı düşürebilecek, performansı ölçülebilir makro hedefleri “yatırımcının yeni bağlayıcı çıpası” olarak tanımladı ve şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bu program, ekonomimizdeki hassasiyetleri dikkate alan gerçekçi bir yol haritası ortaya koydu.
"YEP’in piyasayla uyuşan ve piyasaya yön veren nitelikte olmasını, ayrıca iş dünyası için son derece önemli olan enflasyon ve cari açık vurgusunu da içermesini çok anlamlı buluyoruz.
"Şüphesiz katma değerli büyüme, sürdürülebilir büyümeyi getirecek.
"Vergi sisteminin daha adil hale getirilmesiyle ilgili hedefler de iş dünyamıza güven kazandıracak.
"Yeni Ekonomi Programı’nda açıklanan aksiyon planları, reel sektörümüzün yolunu aydınlatacak, yatırımlara istikamet gösterecek niteliktedir.
"Özellikle YEP ile elde edeceğimiz makro kazanımları, Türkiye’yi sanayide dönüştürecek bir sıçrama tahtası olarak kullanmalıyız. Tüm gayretimizi buna vermek zorundayız."
Türkiye'de herkesin ihracat katkılı, cari açık oluşturmayan, sürdürülebilir bir büyüme modeli ihtiyacı konusunda hemfikir olduğunu belirten Avdagiç, “İnanıyoruz ki Yeni Ekonomi Programı’ndaki bağlayıcı hedefler tutturuldukça, hem faiz hem enflasyonun aşağı gelmesi hızlanacak. Şimdi tasarruf ve yatırım vakti. Kamu maliyesinde 60 milyar liralık tasarrufun bize refah olarak döneceğinden şüphemiz yok. Ekonomik büyümemize hızlı olduğu kadar verimli ve sürdürülebilir kalitede bir motor lazım. Bu da makro hedefler başarıldıkça ortaya çıkacak bir şey. Türk şirketleri olarak yeni ve iyi teknolojileri daha hızlı benimseyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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