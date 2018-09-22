"YEP'in üretime, istihdama ve büyümeye katkısı büyük olacak"

İSTANBUL (AA) - Elektrik Malzemeleri Satıcıları İşadamları Derneği (EMSİAD) Başkanı Deniz Karamercan, Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) programın reel sektörün üretimi, istihdamı ve büyümesine katkısının büyük olacağını kaydetti.

Karamercan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan YEP'e ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, programda ekonomide uzun vadeli hedefler ve uzun vadeli istikrar anlayışıyla hareket edildiğini, YEP'in üretim odaklı büyüme hedefi taşıdığı için önem arz ettiğini vurguladı.

Karamercan, programda, üretimi güçlendirecek, finansal piyasaları rahatlatacak ve ihracatı artıracak stratejiler belirlendiğini, programın aynı zamanda reel hedefler ortaya koyduğunu belirtti.

Enflasyon, işsizlik, cari açık gibi temel göstergelere ilişkin hedefleri olumlu karşıladıklarını aktaran Karamercan, programın reel sektörün üretimi, istihdamı ve büyümesine katkısının büyük olacağını kaydetti.

Üretim odaklı büyüme hedefi ve katma değeri yüksek üretim anlayışına yönelmek için programın büyük önem taşıdığına vurgulayan Karamercan, Türkiye'nin dengeli bir şekilde ve sürdürülebilir bir büyümeyle yoluna devam edeceğini belirtti.