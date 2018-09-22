FİNANS

"YEP'in üretime, istihdama ve büyümeye katkısı büyük olacak"

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2018 17:08 | Son Güncelleme

EMSİAD Başkanı Deniz Karamercan: - "YEP'in reel sektörün üretimine, istihdamına ve büyümesine katkısı büyük olacak" - "Ciddi tasarruf tedbirlerini, mali disiplini, kayıt dışı ekonomi ile mücadeleyi ve vergi politikaları yönündeki kararları destekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Elektrik Malzemeleri Satıcıları İşadamları Derneği (EMSİAD) Başkanı Deniz Karamercan, Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) programın reel sektörün üretimi, istihdamı ve büyümesine katkısının büyük olacağını kaydetti.

Karamercan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan YEP'e ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, programda ekonomide uzun vadeli hedefler ve uzun vadeli istikrar anlayışıyla hareket edildiğini, YEP'in üretim odaklı büyüme hedefi taşıdığı için önem arz ettiğini vurguladı.

Karamercan, programda, üretimi güçlendirecek, finansal piyasaları rahatlatacak ve ihracatı artıracak stratejiler belirlendiğini, programın aynı zamanda reel hedefler ortaya koyduğunu belirtti.

Enflasyon, işsizlik, cari açık gibi temel göstergelere ilişkin hedefleri olumlu karşıladıklarını aktaran Karamercan, programın reel sektörün üretimi, istihdamı ve büyümesine katkısının büyük olacağını kaydetti.

Üretim odaklı büyüme hedefi ve katma değeri yüksek üretim anlayışına yönelmek için programın büyük önem taşıdığına vurgulayan Karamercan, Türkiye'nin dengeli bir şekilde ve sürdürülebilir bir büyümeyle yoluna devam edeceğini belirtti.

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- "Hedeflerin somut ve hızlı adımlarla hayata geçirileceğine inanıyoruz"

Deniz Karamercan, 2021 yılına kadar olan kademeli büyüme ve kademeli enflasyon düşüşü hedeflerini gerçekçi bulduklarını, hedeflerin somut, uygulanabilir ve hızlı adımlarla hayata geçirileceğine inandıklarını kaydetti.

Ciddi tasarruf tedbirleri, mali disiplin, kayıt dışı ekonomi ile mücadele, vergi politikaları yönündeki kararları desteklediklerini belirten Karamercan, finansal sistemin istikrarının önemli olduğunu vurguladı.

Karamercan, iş dünyası olarak, YEP hedeflerinin başarıyla gerçekleştirilmesi doğrultusundaki çalışmalara her zaman destek vermeye hazır olduklarını, böylelikle Türkiye’nin dönüşüm sürecini başarıyla tamamlayacağını aktardı.

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