YEP'te büyüme ve istihdama özel vurgu

Yeni Ekonomi Programı (YEP) (2019-2021) döneminde kıdem tazminatı reformundan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımın yeniden yapılandırılmasına ve yatırımcılar için sektörel yatırım yol haritaları hazırlanmasına kadar pek çok uygulama hayata geçirilecek.

YEP'te, gelecek döneme yönelik makroekonomik politika tasarımının, iktisadi faaliyetin 2019 ve 2020 yıllarında potansiyel düzeyinin altında seyredeceği, 2021 yılından itibaren ise daha güçlü bir eğilimle toparlanma sürecine gireceği bir çerçeveyi esas aldığı belirtildi. Bu yıldan başlayarak takip eden 3 yıllık dönemde Türkiye ekonomisinin sırasıyla yüzde 3,8, yüzde 2,3, yüzde 3,5 ve yüzde 5 büyümesi öngörüldü.

Büyüme ve istihdama yönelik politika ve tedbirlerin de yer aldığı programa göre, kayıtlı istihdamın teşvikine yönelik veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak, kayıt dışılığın yaygın olduğu sektörler öncelikli olmak üzere, yönlendirici ve rehberlik edici denetim faaliyetleri artırılacak.