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YEP'te büyüme ve istihdama özel vurgu

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 14:32 | Son Güncelleme

Yeni Ekonomi Programı (2019-2021) döneminde kıdem tazminatı reformundan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımın yeniden yapılandırılmasına ve yatırımcılar için sektörel yatırım yol haritaları hazırlanmasına kadar pek çok uygulama gerçekleştirilecek

Yeni Ekonomi Programı (YEP) (2019-2021) döneminde kıdem tazminatı reformundan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımın yeniden yapılandırılmasına ve yatırımcılar için sektörel yatırım yol haritaları hazırlanmasına kadar pek çok uygulama hayata geçirilecek.

YEP'te, gelecek döneme yönelik makroekonomik politika tasarımının, iktisadi faaliyetin 2019 ve 2020 yıllarında potansiyel düzeyinin altında seyredeceği, 2021 yılından itibaren ise daha güçlü bir eğilimle toparlanma sürecine gireceği bir çerçeveyi esas aldığı belirtildi. Bu yıldan başlayarak takip eden 3 yıllık dönemde Türkiye ekonomisinin sırasıyla yüzde 3,8, yüzde 2,3, yüzde 3,5 ve yüzde 5 büyümesi öngörüldü.

Büyüme ve istihdama yönelik politika ve tedbirlerin de yer aldığı programa göre, kayıtlı istihdamın teşvikine yönelik veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak, kayıt dışılığın yaygın olduğu sektörler öncelikli olmak üzere, yönlendirici ve rehberlik edici denetim faaliyetleri artırılacak.

Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda ilgili kurumlarla iş birliği yapılacak ve teknolojik altyapının entegrasyonu sağlanarak denetim sistemleri etkinleştirilecek.

Program döneminde istihdam teşviklerinin etki analizi yapılacak, teşviklerin ihtiyaçlara göre yeniden tasarlanması sağlanacak.

- Yeni nesil finansman yöntemleri yaygınlaştırılacak

Dijital dönüşüm teşvik edilerek yenilikçi projelerin finansmanı için kitlesel fonlama (Crowdfunding) ve IPO alternatifi olarak ICO (Initial Coin Offering) gibi modern ve yeni nesil finansman yöntemleri yaygınlaştırılacak.

Kamu kurumlarının ve çalışanların ihtiyaç ve tercihleri uyumlaştırılacak. Hizmetin özelliğine göre uygulanacak esnek çalışma modelleriyle çalışanların iş-yaşam dengesi kurularak aile ve sosyal yaşamlarına, kurs ve eğitim programlarına daha fazla vakit ayırabilmeleri sağlanacak.

Bunun yanı sıra kamu kurumlarının esnek çalışmayla iş tatmini ve verimi yüksek iş gücüne sahip olmalarına yönelik çalışmalar yapılacak.

Sanayinin ihtiyaçları ve dijital dönüşüm hedefleri çerçevesinde yenilikçi okul-sektör iş birliği modelleri kurulacak.

- Kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek

Programa göre, 3 yıllık dönemde sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek.

Yarım çalışma ödeneğinin etkin şekilde uygulanmasının yanında özel sektörle iş birliği yapılarak eğitim ve öğretim müfredatı çalışma hayatının beklentilerini karşılayacak iş gücü oluşturulacak şekilde güncellenecek.

Gençlerin eğitim seviyesinin ve iş gücünün niteliğinin yükseltilmesi, gelişen teknolojinin içinde sadece tüketici konumda olmamaları sağlanarak üretkenliklerinin desteklenmesi amacıyla verilecek eğitimlerle başta yazılım, algoritma ve endüstriyel tasarım olmak üzere belirli konularda temel beceriler kazanmaları sağlanacak.
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- BES'e otomatik katılım yeniden yapılandırılacak

Çalışanların işverenleri aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'ne otomatik katılım uygulaması yeniden yapılandırılarak daha sürdürülebilir hale getirilecek.

Atıl tarım arazilerinin tarımsal üretime kazandırılması için gerekli kurumsal ve hukuki altyapı oluşturulacak.

KOBİ'lerin markalaşması, kurumsallaşması, verimlilik artışı ve uluslararası piyasalara erişim sağlamaları amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri düzenlenecek, yenilikçi iş modelleri geliştirmelerini sağlayacak projeler hayata geçirilecek.

- Sektörel yatırım yol haritaları çıkarılacak

Bakanlıklarda yatırımcıların izin/onay/ruhsat süreçlerinin koordine edileceği ve özel sektör görüşleri alınarak iyileştirme önerilerinin geliştirileceği birimler oluşturulacak.

Yatırım ve işletme dönemlerine ilişkin izin, onay ve lisans süreçlerini içerecek ve yatırımcıya rehber olacak şekilde sektörel yatırım yol haritaları çıkarılacak.

Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki bireylerin üretken duruma getirilmesi ve sürdürülebilir gelir elde edebilmelerini sağlamak amacıyla aktif iş gücü programlarından etkin biçimde yararlanılacak.

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