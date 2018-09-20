"YEP'te ihracata vurgu yapılmasından büyük mutluluk duyduk"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Yeni Ekonomi Programı (YEP) metninde sıklıkla ihracata vurgu yapılmasından son derece büyük mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 2019-2021 dönemi Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi.

Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedeflerin son derece gerçekçi belirlenmiş olduğunu belirten Gülle, bu sıkıntılı günlerin, hep birlikte daha çok çalışarak, daha fazla ihracat yaparak aşılacağını belirtti.

Gülle, "TİM olarak ihracat hedeflerimiz ve ihracat pazarlarında gelişmeler konularında teknik çalışmalarına dahil olduğumuz Yeni Ekonomi Programı metninde sıklıkla ihracata vurgu yapılmasından son derece büyük mutluluk duyduk. Bu yıl hedefimiz 170 milyar doları aşmak. 2019 için belirlenen 182 milyar dolar mal ihracatı hedefini de yakalayacağımıza söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Gülle, sözlerine şöyle devam etti:

"İç talebimizde bir yavaşlama var. Bunu 2. çeyrek büyüme rakamlarımızda görmeye başladık. Önümüzdeki aylarda da bu süreç devam edecek. Ancak, bu dönemden çıkışımızın kilidi daha çok ihracat yapmak. 2018 yılında net ihracat büyümeye ciddi bir pozitif katkı verecek. Gelecek yıl da bu devam edecek. 2019 yılında ekonomik büyüme beklentisinin yüzde 2,3'e gerilemesi her ne kadar alıştığımız bir durum olmasa da, bu büyümenin net ihracatın pozitif katkısı ile gerçekleşecek olmasından memnunuz."