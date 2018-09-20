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"YEP'te ihracata vurgu yapılmasından büyük mutluluk duyduk"

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 14:32 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle: - "Yeni Ekonomi Programı metninde sıklıkla ihracata vurgu yapılmasından son derece büyük mutluluk duyduk" - "Bu yıl hedefimiz 170 milyar doları aşmak. 2019 için belirlenen 182 milyar dolar mal ihracatı hedefini de yakalayacağımıza söz veriyoruz" - "İç talebimizde bir yavaşlama var. Bunu 2. çeyrek büyüme rakamlarımızda görmeye başladık. Önümüzdeki aylarda da bu süreç devam edecek. Ancak, bu dönemden çıkışımızın kilidi daha çok ihracat yapmak. 2018 yılında net ihracat büyümeye ciddi bir pozitif katkı verecek"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Yeni Ekonomi Programı (YEP) metninde sıklıkla ihracata vurgu yapılmasından son derece büyük mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 2019-2021 dönemi Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi.

Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedeflerin son derece gerçekçi belirlenmiş olduğunu belirten Gülle, bu sıkıntılı günlerin, hep birlikte daha çok çalışarak, daha fazla ihracat yaparak aşılacağını belirtti.

Gülle, "TİM olarak ihracat hedeflerimiz ve ihracat pazarlarında gelişmeler konularında teknik çalışmalarına dahil olduğumuz Yeni Ekonomi Programı metninde sıklıkla ihracata vurgu yapılmasından son derece büyük mutluluk duyduk. Bu yıl hedefimiz 170 milyar doları aşmak. 2019 için belirlenen 182 milyar dolar mal ihracatı hedefini de yakalayacağımıza söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Gülle, sözlerine şöyle devam etti:

"İç talebimizde bir yavaşlama var. Bunu 2. çeyrek büyüme rakamlarımızda görmeye başladık. Önümüzdeki aylarda da bu süreç devam edecek. Ancak, bu dönemden çıkışımızın kilidi daha çok ihracat yapmak. 2018 yılında net ihracat büyümeye ciddi bir pozitif katkı verecek. Gelecek yıl da bu devam edecek. 2019 yılında ekonomik büyüme beklentisinin yüzde 2,3'e gerilemesi her ne kadar alıştığımız bir durum olmasa da, bu büyümenin net ihracatın pozitif katkısı ile gerçekleşecek olmasından memnunuz."

Yeni Ekonomi Programı'nda gerçekleştirilecek yatırımların sonucu olarak en büyük sorumluluğun ihracatçılara düştüğünü belirten Gülle, "TİM olarak nitelikli büyümenin ve cari açığı azaltmanın en sağlıklı yolunun katma değerli ihracat olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Gülle, bu anlamda, özellikle ihracat için desteklerin yeniden yapılandırılması, yeni pazar, yeni ürün ve yeni ihracatçı hedefleri konulması ile cari açıkta büyük pay sahibi olan ileri teknoloji, enerji, petro-kimya, ilaç sanayii gibi sektörlerde önceliklendirilecek yatırımların, ihracatın 2019 ve 2020 yıllarında da artışını sürdüreceği konusunda kendilerine güven verdiğini kaydetti.

Gülle, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızın açıkladığı gibi büyüme, cari açığın azaltılması, işsizliğin düşürülmesi gibi makroekonomik koşullarımızı iyileştirecek her adım ihracat üzerine kurulacak, Türkiye'de ihracatçı sayımız da, ihracatımızın niteliği de artmaya devam edecek. Öngörülerimiz 2018 yılında 170 milyar dolar üzerinde bir ihracat rakamı yakalayacağımız yönünde. 2019 yılında da YEP kapsamında yapılacak düzenlemelerin, bize ihracat artışımızı devam ettirme konusunda yeni imkanlar sunacağını düşünüyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle

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