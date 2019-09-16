FİNANS

Yerdeki ve gökteki teknoloji buluşması başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 16.09.2019 15:38 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul kapılarını yarın açacak - Atatürk Havalimanı'ndaki etkinliklerde teknoloji yarışmalarının finalleri gerçekleştirilecek - Türkiye'de son dönemde geliştirilen teknoloji ürünlerinin sergileneceği festivalde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri gençlere yönelik bir dizi etkinlik düzenleyecek - Festivalde yurt içinden ve dışından birçok hava platformu gösteri yapacak

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) yarın başlayacak.

TEKNOFEST İstanbul'un ikincisi 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Festivalin en önemli ayağını oluşturan yarışmaların final bölümlerinin ardından dereceye girenler ödüllerini alacak. Dereceye girenlere bu yıl toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.

TEKNOFEST İstanbul kapsamında bu yıl aralarında İnsanlık Yararına Teknoloji, Yapay Zeka, İnsansız Su Altı Sistemleri, Uçan Araba Tasarımı, Sürü İHA Simülasyonu'nun bulunduğu 19 yarışma düzenlendi. Bu yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele etme hakkı kazandı.

Festival kapsamında, Dikey Rüzgar Tüneli, Gök Bilim Planetaryum, Bilim Seferberliği Planetaryumu, Hava Araçları Sergisi, Kara Araçları Sergisi etkinlikleri düzenlenecek.

Eğitici ve eğlence atölyelerine yer verilecek festivalde, "Uzay Taşıtları, Tarih Öncesi Dönemin İzleri", "Roketimi Tasarlıyorum", "Desenli Kanatlar", "Havacılık ve Uzay", "Nanoteknoloji", "Enerji Teknolojileri", "Elektronik Programlama", "Robotik Kodlama", "Mobil Uygulama ve Programlama" konularında atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

World Drone Cup kapsamında birçok ülkeden yarışmacıyı ağırlayacak festivalde, savaşan İHA gösteri uçuşları yapılacak.

Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi'nde uluslararası güçlü girişimler, yatırımcılar, mentorlar ve kurumsal firmalar 16-19 Eylül'de bir araya gelecek. Zirvede, yerli teknoloji girişimlerinin yanı sıra uluslararası girişimler de yer alarak, ürün ve hizmetlerini teknoloji satın alan şirketler ve yatırımcılara sunma imkanı yakalayacak.

- Uçuş gösterileri nefes kesecek

Festivali ziyaret edenler yerde ve gökte birçok hava aracını görme fırsatı yakalayacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 5'inci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak'ın birebir modelini Türkiye'de ilk kez festivalde sergileyecek. TUSAŞ tarafından üretilen Atak helikopteri ve yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, festivalde uçuş gösterisi yapacak. Şirket ayrıca genel maksat helikopteri Gökbey, insansız hava araçları Anka ve Aksungur, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ile Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri'ni sergileyecek.

Baykar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Cezeri Uçan Araba'yı ilk kez festivalde görücüye çıkaracak. Ayrıca, Bayraktar TB2 İHA da ziyaretçilere açılacak.

BMC'nin yeni geliştirdiği pikap da ilk kez festivalde görülebilecek.

Festivalde ayrıca Solo Türk, Türk Yıldızları, Rusya'dan Su-30, Su-35, MC-21 yolcu ve yangın söndürme uçakları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki çeşitli hava araçları, sivil uçaklar ve Redbull uçuş gösterileri yapacak. Festivalin statik alanında sergilenecek hava araçları arasında Antonov AN-178 tipi uçak da yer alacak.

Paraşüt atlayışlarıyla renklenecek festivalde, konserler verilecek.

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