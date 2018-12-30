MEHMET ÇETİN - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) tarafından geliştirilen, kurak alanlarda yüksek verim veren 5 çeşit ekmeklik ve bulgurluk buğday tohumu, 2019 yılında deneme ekimi çalışmaları kapsamında toprakla buluşturulacak.

KMÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buğdayın ana vatanının Anadolu olduğunu söyledi.

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin, Diyarbakır ve Karacadağ civarının buğdayın en önemli gen merkezi olduğunu belirten Aydın, "Dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmalarda buradan toplanan buğdaylar kullanılıyor. Yerel buğdayların tohum ıslahındaki yeri tartışılmaz çünkü bizim geliştirdiğimiz ve dünyada geliştirilen birçok buğday çeşidinin temelinde, Anadolu'nun yerel buğdayları yer almaktadır. Yerel buğday kaynaklarımız büyük bir hazine." diye konuştu.

Buğdayın dünyadaki en önemli gıda kaynaklarından biri olduğuna dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:

"İnsanların kalori ihtiyacının yüzde 20'sini tek başına buğdaydan üretilen ürünler karşılıyor. Son yıllardaki küresel ısınma ve nüfus artışı nedeniyle bütün ülkelerin stratejik hedefinde kuraklıkla mücadele ve gıda temini yer almaktadır. Bu kapsamda buğday dünyada ve ülkemizde en önemli gıda ürünü olarak dikkati çekiyor."