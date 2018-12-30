FİNANS

"Yerel buğday kaynaklarımız büyük bir hazine"

FİNANS HABERLERİ  | 30.12.2018 11:52 | Son Güncelleme

Karaman'da üniversite tarafından geliştirilen ve kurak alanlarda yüksek verim veren 5 çeşit buğday tohumu, 2019 yılında deneme ekimi çalışmaları kapsamında toprakla buluşturulacak - KMÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Aydın: - "Yerel buğdayların tohum ıslahındaki yeri tartışılmaz çünkü bizim geliştirdiğimiz ve dünyada geliştirilen birçok buğday çeşidinin temelinde Anadolu'nun yerel buğdayları yer almaktadır. Yerel buğday kaynaklarımız büyük bir hazinedir"

MEHMET ÇETİN - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) tarafından geliştirilen, kurak alanlarda yüksek verim veren 5 çeşit ekmeklik ve bulgurluk buğday tohumu, 2019 yılında deneme ekimi çalışmaları kapsamında toprakla buluşturulacak.

KMÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buğdayın ana vatanının Anadolu olduğunu söyledi.

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin, Diyarbakır ve Karacadağ civarının buğdayın en önemli gen merkezi olduğunu belirten Aydın, "Dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmalarda buradan toplanan buğdaylar kullanılıyor. Yerel buğdayların tohum ıslahındaki yeri tartışılmaz çünkü bizim geliştirdiğimiz ve dünyada geliştirilen birçok buğday çeşidinin temelinde, Anadolu'nun yerel buğdayları yer almaktadır. Yerel buğday kaynaklarımız büyük bir hazine." diye konuştu.

Buğdayın dünyadaki en önemli gıda kaynaklarından biri olduğuna dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:

"İnsanların kalori ihtiyacının yüzde 20'sini tek başına buğdaydan üretilen ürünler karşılıyor. Son yıllardaki küresel ısınma ve nüfus artışı nedeniyle bütün ülkelerin stratejik hedefinde kuraklıkla mücadele ve gıda temini yer almaktadır. Bu kapsamda buğday dünyada ve ülkemizde en önemli gıda ürünü olarak dikkati çekiyor."

Aydın, ülke olarak mevcut durumu iyileştirmek ve daha üstün özelliklere sahip kaliteli yerli buğday çeşitleri üretmek için çalışmaların hızlanması gerektiğini vurguladı.

- "Dış menşeli tohumlarla rekabette sıkıntı yaşanmaktadır"

Türkiye'de buğday üretiminde kullanılan tohumların büyük çoğunluğunun yerli olduğuna işaret eden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı dış menşeli tohumlarla rekabette sıkıntı yaşanmaktadır. Bu da ancak yeni çalışmalarla ortadan kaldırılabilir. Türkiye'nin genç üniversitelerinden KMÜ, son yıllarda yaptığı Ar-Ge yatırımlarıyla da dikkati çekiyor. Üniversite olarak birçok alanda olduğu gibi buğday tohumu geliştirme konusunda da önemli çalışmalar yapıyoruz. Üniversitemiz tarafından geliştirilen ilk buğday tohumları arazi şartlarında test edilmek üzere 2019 yılında toprakla buluşacak. Tohum geliştirme çalışmalarında üstün özelliklere sahip yeni tohumların geliştirilmesinde üniversite, kamu araştırma enstitüsü ve özel sektör iş birliği büyük önem taşıyor. Ülkemizdeki tohum geliştirme çalışmalarında bu iş birliğinin büyük katkısı olacaktır."

Aydın, kurak alanlarda yüksek verimi hedefleyen çalışmalar kapsamında ekmeklik ve bulgurluk 5 yeni çeşit buğday tohumu geliştirdiklerini, bu alanda çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
biyomühendislik Buğday tohumu üretimi karaman

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