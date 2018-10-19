FİNANS

Yerel Paralar ile Ticaret Konferansı

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 16:50 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Yerel parayla ticaretin artırılması sayesinde cari açığımızın finansmanında dövize bağımlılık azalacak, borçlanmanın yerel parayla yapılması borcumuzun finansmanını kolaylaştıracaktır"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yerel parayla ticaretin artırılması sayesinde cari açığımızın finansmanında dövize bağımlılık azalacak, borçlanmanın yerel parayla yapılması borcumuzun finansmanını kolaylaştıracaktır." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pekcan, Bakanlıkta gerçekleştirilen "Yerel Paralar ile Ticaret Konferansı"na katıldı.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, yerel parayla ticarete önem verdiklerini belirtti.

Ticaret Bakanlığının, küresel ticaret savaşlarında Türkiye'nin elini güçlendirmek için yerel paralarla ticareti artırmak amacıyla çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü bildiren Pekcan, "2000'li yıllarda yüzde 1 düzeylerinde olan Türk lirasıyla dış ticaretimiz her geçen yıl artış göstererek 2016'da yüzde 6,5 ve 2017 yılında yüzde 8,1 seviyelerine kadar yükseldi. Bakanlığın sorumluluğunda yer alan eylem kapsamında, ticarette yerel para kullanımına ilişkin farkındalığın artırılması hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "100 Günlük İcraat Programı" kapsamında da ticarette yerel para kullanımına ilişkin farkındalığın artırılmasını hedeflediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yerel parayla ticaretin artırılması sayesinde cari açığımızın finansmanında dövize bağımlılık azalacak, borçlanmanın yerel parayla yapılması borcumuzun finansmanını kolaylaştıracaktır. Bu adım, finansmana erişim ve dışarıdan borçlanma konusunda sıkıntı yaşayabilen KOBİ'ler başta olmak üzere birçok işletmeye kolaylık sağlayacaktır. Türk lirasının bilinirliği, itibarı, uluslararası geçerliliği ve uzun vadede rezerv para birimleri arasına girebilmesi açısından çok önemli bir adım olacaktır. Bize düşen görev ise aldığımız emaneti daha ileriye taşıyarak ülkemizi en üst lige çıkarmaktır. Yerel parayla ticarete de bu anlamda çok önem veriyoruz."

- Yeni ödeme sistemleri değerlendirildi

Konferansa Bakan Pekcan'ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin de aralarında bulunduğu ekonomi ve finans dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Konferansta, yerel paralarla ticarette şu ana kadar katedilen mesafe, dış ticarette yerel para kullanımına ilişkin deneyimlerle ödeme mekanizmalarına yönelik bilgiler ele alındı. Yerel paralarla ticarette bu yıl reel sektörün de yoğun şekilde kullandığı swap mekanizması, ticari banka uygulamaları ve blok zincir teknolojisi gibi yeni nesil ödeme sistemleri değerlendirilen konular arasında yer aldı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Enflasyonla mücadeleye Van YYÜ'den destekEnflasyonla mücadeleye Van YYÜ'den destek
Limana tekneler dolusu palamutla döndülerLimana tekneler dolusu palamutla döndüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanlığı yerel para Yerel Paralar İle Ticaret Konferansı

En Çok Okunan Haberler

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Gayrimenkul Kıymetler Borsası kuruldu

Gayrimenkul Kıymetler Borsası kuruldu

İşte yerli ve tuşlu cep telefonu

İşte yerli ve tuşlu cep telefonu

iPhone 8 ’de dev indirim

iPhone 8 ’de dev indirim

LPG'ye 10 kuruşluk indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

LPG'ye 10 kuruşluk indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a TÖSHİD ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a TÖSHİD ziyareti

Gül çiçeği taban fiyatı 9,20 lira oldu

Gül çiçeği taban fiyatı 9,20 lira oldu

Enflasyonla mücadeleye Van YYÜ'den destek

Enflasyonla mücadeleye Van YYÜ'den destek

Limana tekneler dolusu palamutla döndüler

Limana tekneler dolusu palamutla döndüler

Enflasyonla mücadeleye Onur Air’den de destek geldi

Enflasyonla mücadeleye Onur Air’den de destek geldi

Bakan Varank: En kötü günler geride kalmaya başladı

Bakan Varank: En kötü günler geride kalmaya başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.