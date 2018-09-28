Ankara Kalkınma Ajansının 2018 Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan "Yerel Ürünler Ticarileşiyor, Kırsal Ekonomi Gelişiyor" projesi Beypazarı'nda başlıyor.

Ajanstan yapılan açıklamada, 2018 Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan "Yerel Ürünler Ticarileşiyor, Kırsal Ekonomi Gelişiyor" projesinin imzalanan sözleşmeyle hayata geçirilmeye başlandığı belirtildi.

Beypazarı Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülecek projenin 10 ayda tamamlanacağı ifade edilen açıklamada, toplam maliyeti 163 bin lira olan projenin amacının Beypazarı'ndaki yerel ürünlerin ticarileşmesi, pazarlanması, dış ticarete konu olması ve turizm değerine dönüştürülmesinde kullanılacak yenilikçi uygulamalarla sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanması olduğu bildirildi.

Açıklamada, yerel ürünlerle ilgili coğrafi işaretleme çalışmalarının başlatılacağı ve gerekli teknik altyapı ve eğitim programlarının yürütüleceğine işaret edilerek, yerel ürünlerin ihracatına yönelik olarak e-ticaret uygulamalarının geliştirileceği ve tanıtım, pazarlama konularında uzmanlardan destek alınacağı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Beypazarı yerel ürünlerinin coğrafi işaretleme çalışmalarının ardından ticarileştirilmesinin amaçladığını belirterek, "Ayrıca kurulacak e-ticaret uygulamalarıyla Beypazarı yerel ürünlerinin tanınırlığının artırılmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

