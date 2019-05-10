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'Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu' Mersin'de açıklandı

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 16:32 | Son Güncelleme

TÜRK Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turan, "Kentlerimizin gelişmesi için yerelde 'ortak akıl ve ortak vizyon' ile hayat bulacak 'kent ittifakları', ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına, verimliliğine ve küresel rekabetçilik gücüne destek vereceğine inanıyoruz" dedi.

'Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu' Mersin'de açıklandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - TÜRK Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turan, "Kentlerimizin gelişmesi için yerelde 'ortak akıl ve ortak vizyon' ile hayat bulacak 'kent ittifakları', ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına, verimliliğine ve küresel rekabetçilik gücüne destek vereceğine inanıyoruz" dedi.
TÜRKONFED ile İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) işbirliğinde hazırlanan 'Kent-Bölge: Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu', Çukurova Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu (Çukurova SİFED) ile Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda açıklandı. Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıya TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, Çukurova SİFED Başkanı Süleyman Sönmez, MESİAD Başkanı Hasan Engin, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, STK temsilcileri, işadamları ve davetliler katıldı.
'YEREL KALKINMADA YEREL YÖNETİM VURGUSU'
Kentlerin kalkınmasının bölge ve ülkenin kalkınmasına pozitif bir ivme kazandıracağını vurgulayan TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, "Kentimiz ne kadar yüksek katma değer yaratırsa, ülkemizde o ölçüde bundan yararlanacaktır. Yerel kalkınmada, yerel yönetimlerin kilit aktörlerden biri olduğunu düşünüyoruz. Yerel yönetimlerin, yerel kalkınmayı ateşleyecek bir yönetişim modeli ile yeniden kurgulanmasını, günümüz dijitalleşen dünyasında zorunluluk olarak görüyoruz. Yerelin kalkınması için yerelde bulunan tüm aktörlere büyük sorumluluklar düşüyor. Kentlerimizin gelişmesi için yerelde 'ortak akıl ve ortak vizyon' ile hayat bulacak 'kent ittifakları', ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına, verimliliğine ve küresel rekabetçilik gücüne destek vereceğine inanıyoruz" diye konuştu.
'CESUR POLİTİKA, CESUR SÖYLEM'
Kalkınmanın yerelden başlaması düşüncesini savunan bir başka isim olan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise "Kendi iç siyasetiniz ve iç dinamikleriniz el verdiği sürece yerelden kalkınma en doğru olanıdır. Bazı kaygılarınız olmayacak. Örneğin bölünme endişesi taşımayacak, o paranoyalardan uzaklaşacaksınız. Daha cesur politikalar yapıp daha cesur söylemlerde bulunacaksınız. Eğer kalkınmada yönetim anlayışını bölgesel olarak ele alırsanız, daha süratli ve çözüm odaklı çalışmalar yapabilirsiniz. Benim idari ve mali açıdan hareket alanım ne kadar fazla olursa kentin sorunlarına müdahale etme şansım o kadar fazla olur" ifadelerini kullandı.
'ENGELLERİN KALDIRILMASI BEKLENTİSİ'
Yerli ve yabancı sermaye için cazibe merkezi olmanın önünü açacak yapısal ekonomik reformlara ihtiyaç olduğunun altını çizip beklentileri dile getiren MESİAD Başkanı Hasan Engin de şunları söyledi:
"Endüstri 4.0 çağına geçen dünyada birçok alanda yenilikler yapılmaktadır. Sanayi alanlarında başlayan bu değişime kentlerimiz de uyum sağlamalı ve 'Kent 4.0' uygulamasına geçmelidir. Siyaset kurumu da bir dönüşüm ve çağı yakalama gayreti içerisine girmelidir. Dünyada başlayan korumacı politikalara karşın ülkemizde iş dünyasına sahip çıkılmalı ve sorunlara çözüm aranmalıdır. Yatırımcı ve sanayiciye destek için seferber olmasını beklediğimiz yerel yöneticilerimizden, kentimiz ve bölgemizdeki yatırımların önündeki engellerin kaldırılmasını bekliyoruz."
Konuşmaların ardından; Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Keyman, uzun yıllar ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'nde ders veren Prof. Dr. Çağlar Keyder ile Ayşe Köse Badur ve Fırat Genç tarafından hazırlanan 'Kent-Bölge: Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu'nun detayları katılımcılar ile paylaşıldı.

FOTOĞRAFLI

'Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu' Mersin'de açıklandı'Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu' Mersin'de açıklandı'Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu' Mersin'de açıklandı'Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu' Mersin'de açıklandı

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